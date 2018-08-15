Дом на дереве стал прибежищем звезды британского реалити-шоу Big Brother (Большой брат). Лиза Эпплтон обходится без электричества и воды с тех пор, как лишилась своих гонораров.

Дом на дереве стал прибежищем звезды британского реалити-шоуBig Brother (Большой брат). Лиза Эпплтон обходится без электричества и воды стех пор, как лишилась своих гонораров.Телешоу завершилось – и Лиза перстала получать прибыль.Звезда попытала счастья в сфере продаж. Но этих доходов не хватает, чтобыоплатить аренду комнаты. Фермер, сдающий жилье, разрешил актрисе пожить в домена дереве до тех пор, пока женщина сама не захочет съехать."Я остаюсь в доме на дереве, потому что не могупозволить себе достаточно денег на выплату депозита в общей комнате в доме",– заявила 50-летняя Эпплтон изданию The Sun.В интервью звезда призналась, что в первое время после того,как начались финансовые трудности, она даже подумывала о самоубийстве. Однакотеперь Лиза не унывает. Актриса развешивает по стенам фотографии и расставляет красивыевещи, чтобы сделать дом более уютным. И еще один плюс – временное жилищенаходится в 10 минутах ходьбы от работы.Лиза Эпплтон получила известность в Великобритании, ставучастницей реалити-шоу Big Brother и связанных с ним проектов. В прошлом годуактриса продемонстрировала своим поклонникам обновленную после очередныхопераций грудь.Долгое время одна грудь Лизы была больше другой. Однакопосле липосакции и контурной пластики, по словам актрисы, " лишнееушло". Обновленный бюст Лиза продемонстрировала фанатам на фотосессии влесу, где она позировала в одних лишь стрингах.