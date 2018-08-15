Дом на дереве стал прибежищем звезды британского реалити-шоу
Big Brother (Большой брат). Лиза Эпплтон обходится без электричества и воды с
тех пор, как лишилась своих гонораров.
Дом на дереве стал прибежищем звезды британского реалити-шоу
Big Brother (Большой брат). Лиза Эпплтон обходится без электричества и воды с
тех пор, как лишилась своих гонораров.
Телешоу завершилось – и Лиза перстала получать прибыль.
Звезда попытала счастья в сфере продаж. Но этих доходов не хватает, чтобы
оплатить аренду комнаты. Фермер, сдающий жилье, разрешил актрисе пожить в доме
на дереве до тех пор, пока женщина сама не захочет съехать.
"Я остаюсь в доме на дереве, потому что не могу
позволить себе достаточно денег на выплату депозита в общей комнате в доме",
– заявила 50-летняя Эпплтон изданию The Sun.
В интервью звезда призналась, что в первое время после того,
как начались финансовые трудности, она даже подумывала о самоубийстве. Однако
теперь Лиза не унывает. Актриса развешивает по стенам фотографии и расставляет красивые
вещи, чтобы сделать дом более уютным. И еще один плюс – временное жилище
находится в 10 минутах ходьбы от работы.
Лиза Эпплтон получила известность в Великобритании, став
участницей реалити-шоу Big Brother и связанных с ним проектов. В прошлом году
актриса продемонстрировала своим поклонникам обновленную после очередных
операций грудь.
Долгое время одна грудь Лизы была больше другой. Однако
после липосакции и контурной пластики, по словам актрисы, " лишнее
ушло". Обновленный бюст Лиза продемонстрировала фанатам на фотосессии в
лесу, где она позировала в одних лишь стрингах.