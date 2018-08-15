Едва люди научились пользоваться орудиями труда, а освободившееся время тратить на развитие способности абстрактно мыслить, как они обратили внимание на небо. И в движениях облаков, солнца, луны и звезд древний человек пытался увидеть какой-то знак, послание или сигнал, дающий подсказку, приободряющий или же, наоборот, предостерегающий. Не могли люди не наделить особыми свойствами и комету. Поэтому и во сны к человеку она приходит не просто так.

Едва люди научились пользоваться орудиями труда, а освободившееся время тратить на развитие способности абстрактно мыслить, как они обратили внимание на небо. И в движениях облаков, солнца, луны и звезд древний человек пытался увидеть какой-то знак, послание или сигнал, дающий подсказку, приободряющий или же, наоборот, предостерегающий. Не могли люди не наделить особыми свойствами и комету. Поэтому и во сны к человеку она приходит не просто так.В давние времена люди не привыкли ждать от окружающего мира , поэтому большинство знамений толковались ими как дурные. Солнечное , кровавая луна, или комета в небе – все это для любителя поглазеть на ночное было не только красивым зрелищем, но и предупреждением о наступающих .Примечательно, что в отношении подобный подход частично оправдан. Все дело в веществах, находящихся в хвосте кометы. Из чего именно состоит газо-пылевое облако, которое сдувает с твердого ядра, заранее никто определить не может. А в некоторых случаях кометы задевают своими хвостами землю, что приводит к и другим бедствиям.Как бы то ни было, несмотря на свою редкость и небывалую , за кометами окончательно закрепилась дурная слава. Поэтому и большинство сонников трактуют их как плохой знак. Чего стоит ждать человеку, который во сне увидел в небе комету? Плохих известий, тяжких испытаний, утрату близких, страданий и .Впрочем, в некоторых случаях, осторожно отмечают толкователи сновидений, комета может предупреждать не только об испытаниях, но и о бурном духовном, творческом, или каком-либо другом росте. Кроме того, возможно, что сновидец через какое-то время сам ощутит себя на месте планеты, мимо которой пролетит комета – познакомится с ярким интересным , выводящим жизнь за привычные рамки, но будет вынужден вскоре с ним расстаться.