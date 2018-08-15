Увеличение средней продолжительности жизни и спад
рождаемости в 90-е годы привели к тому, что баланс между пенсионерами и трудоспособными
гражданами резко увеличился. При этом государство с каждым годом тратит все больше
и больше денег из федерального бюджета для того, чтобы покрыть дефицит Пенсионного
фонда. Как работает пенсионная система в России и что ждет ее в будущем, Dni.Ru разбирались в этом непростом вопросе.
Увеличение средней продолжительности жизни и спад
рождаемости в 90-е годы привели к тому, что баланс между пенсионерами и трудоспособными
гражданами резко увеличился. При этом государство с каждым годом тратит все больше
и больше денег из федерального бюджета для того, чтобы покрыть дефицит Пенсионного
фонда. Как работает пенсионная система в России и что ждет ее в будущем, Dni.Ru разбирались в этом непростом вопросе.
В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
Основной вид пенсии в России – страховая по
старости. Это именно та пенсия, которая назначается при достижении пенсионного
возраста и наличии необходимого стажа. Формируется она за счет взносов
работодателей, которые автоматически переводятся в баллы. Сами же деньги идут
на выплаты нынешним пенсионерам.
Однако на сегодняшний момент денег, собранных
работодателями, катастрофически не хватает, дыра в Пенсионном фонде продолжает
расти. Происходит это в том числе потому, что не все работающие россияне платят
налоги, отмечает
первый заместитель руководителя комитета Госдумы по бюджету и
налогам Ирина Гусева.
По ее данным, сегодня в нашей стране насчитывается 14 миллионов
самозанятых граждан. При выходе на пенсию они, конечно, ее получат, но при этом
сами не обеспечив собственного вклада в формирование будущих социальных выплат.
Депутат напомнила, что в 1992 году из федерального бюджета
для покрытия дефицита Пенсионного фонда было направлено 54 миллиона рублей, а
уже в 2018 году – 3,2 триллиона. Это около 40% всего бюджета фонда. Именно
столько не хватает для выплаты пенсий и государство вынуждено с каждым годом
изыскивать все больше средств, фактически залезая в другие статьи бюджета. И
эта сумма будет только расти, если сейчас не принять соответствующие меры по
корректировке пенсионной системы, уверена парламентарий
"В случае сохранения итерационного сценария развития
пенсионной системы и при сохранении текущей демографической тенденции,
социальные взносы все в меньшем объеме будут отчисляться на выплату текущих
пенсий. Таким образом, к 2024 году для покрытия дефицита Пенсионного фонда
необходимо будет выделить из бюджета как минимум 5 триллионов рублей", –
отметила в интервью Dni.Ru депутат Госдумы Ирина Гусева.
О том, что в дальнейшем разрыв между средствами, которые
будут требоваться для выплаты пенсий и собранными взносами будет только
увеличиваться, говорит и политолог Антон Хащенко. "Разумеется, никто
катастрофы не допустит, и этот нарастающий разрыв все равно будет
компенсироваться за счет федерального бюджета. Но тогда все меньше будет
оставаться денег на другие, не менее важные задачи развития страны", -
отмечает эксперт.
А задач этих хватает – здравоохранение, образование, наука,
сельское хозяйство, дороги и развитие территорий. Хащенко напоминает, что
выделяемых на это денег, и сейчас не хватает. "Закладывают по факту
столько, сколько может потянуть бюджет. А не столько, сколько реально нужно.
Поэтому управление расходами и профицитом это тоже вопрос стратегии и системы
приоритетов", – говорит политолог.
Эксперты подчеркивают, что необходимо учитывать и
демографический фактор. В 90-е годы в России стали меньше рожать: экономический
кризис, переход к рыночной экономике, лихое и тяжелое время привели к резкому
спаду рождаемости. Как следствие – наша нация начала стареть. Сегодня из 146
миллионов россиян более 40 миллионов – пенсионеры. Фактически кормят их 70
миллионов трудоспособных граждан.
А КАК У НИХ?
Не исключено, что для решения проблемы дефицита Пенсионного
фонда, России придется обратить внимание на мировой опыт. К примеру, Япония
сегодня лидирует по количеству граждан пенсионного возраста. Это связано с высокой
продолжительностью жизни и ростом рождаемости в конце 40-х годов. Сейчас в Стране
восходящего солнца работающих граждан почти в два раза меньше, чем пенсионеров.
При этом японская модель пенсионной системы считается одной
из самых эффективных в мире. Достичь таких результатов удалось благодаря
высоким отчислениям работодателей в Пенсионный фонд и эффективному
использованию им накопительной части пенсии, а именно – вложениям в ценные
бумаги передовых предприятий и концернов, приносящих высокий доход.
Примерно также эффективно работает пенсионная система в Китае,
о котором ходит миф, что там будто не платят пенсий. На самом деле это не так. Несколько
десятков лет назад пенсии в Китае получали только чиновники и работники
госкомпаний, но по мере рыночных реформ система охватила городских жителей,
работающих в частном секторе. В 2007 году на пенсионные выплаты могли
рассчитывать 30% китайцев, сейчас – все жители страны.
В Поднебесной, как и в Японии, тоже достаточно высокие пенсионные
отчисления работодателей и самих работников. К примеру, в частном секторе
сотрудники направляют в пенсионные фонды 8% от зарплаты и еще 3% добавляет
работодатель. Конечно, проблемы социального обеспечения пенсионеров существуют
во всем мире. В том же Китае средняя пенсия городского жителя не превышает 6
тысяч рублей в пересчете на нашу валюту.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Как известно, Госдума в весеннюю сессию приступила к
настройке пенсионного законодательства: в перовом чтении депутатами был принят
закон о совершенствовании пенсионной системы. Целью изменений должно стать
реальное повышение уровня жизни граждан. До 24 сентября документ обсудят в
регионах, депутаты выслушают мнение граждан и экспертов и только потом, с
учетом замечаний и предложений, продолжат рассмотрение законопроекта.
А 21 августа на Охотном Ряду пройдут масштабные парламентские
слушания по проекту пенсионных изменений. В них примут участие не только
депутаты, но и члены общественных организаций, эксперты, представители деловых
сообществ и регионов. Встреча в Госдуме поможет обобщить собранные в регионах данные
и обсудить различные подходы решения назревших задач в области пенсионного
законодательства.
"Политикам и экономистам предстоит найти такую формулу
решения этой трудной проблемы, которая бы позволила принять наименее болезненные
для граждан страны решения", – сказал в интервью Dni.Ru член экспертного совета Института
социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин. Он выразил уверенность,
что в результате диалога удастся найти решение, которое устроит и общество, и
власть.
Стоит отметить, что предложенные правительством изменения преследует
две основные цели: увеличить выплаты гражданам пенсионного возраста и сохранить
страховые основы пенсионной системы. В планах властей – не только корректировка
пенсионного возраста, но и постепенное увеличение пенсии выше уровня инфляции.
К 2024 году средняя пенсия в России должна составить 20 тысяч рублей.