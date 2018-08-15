Увеличение средней продолжительности жизни и спад рождаемости в 90-е годы привели к тому, что баланс между пенсионерами и трудоспособными гражданами резко увеличился. При этом государство с каждым годом тратит все больше и больше денег из федерального бюджета для того, чтобы покрыть дефицит Пенсионного фонда. Как работает пенсионная система в России и что ждет ее в будущем, Dni.Ru разбирались в этом непростом вопросе.

Увеличение средней продолжительности жизни и спадрождаемости в 90-е годы привели к тому, что баланс между пенсионерами и трудоспособнымигражданами резко увеличился. При этом государство с каждым годом тратит все большеи больше денег из федерального бюджета для того, чтобы покрыть дефицит Пенсионногофонда. Как работает пенсионная система в России и что ждет ее в будущем, Dni.Ru разбирались в этом непростом вопросе.В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?Основной вид пенсии в России – страховая постарости. Это именно та пенсия, которая назначается при достижении пенсионноговозраста и наличии необходимого стажа. Формируется она за счет взносовработодателей, которые автоматически переводятся в баллы. Сами же деньги идутна выплаты нынешним пенсионерам.Однако на сегодняшний момент денег, собранныхработодателями, катастрофически не хватает, дыра в Пенсионном фонде продолжаетрасти. Происходит это в том числе потому, что не все работающие россияне платятналоги, отмечаетпервый заместитель руководителя комитета Госдумы по бюджету иналогам Ирина Гусева.По ее данным, сегодня в нашей стране насчитывается 14 миллионовсамозанятых граждан. При выходе на пенсию они, конечно, ее получат, но при этомсами не обеспечив собственного вклада в формирование будущих социальных выплат.Депутат напомнила, что в 1992 году из федерального бюджетадля покрытия дефицита Пенсионного фонда было направлено 54 миллиона рублей, ауже в 2018 году – 3,2 триллиона. Это около 40% всего бюджета фонда. Именностолько не хватает для выплаты пенсий и государство вынуждено с каждым годомизыскивать все больше средств, фактически залезая в другие статьи бюджета. Иэта сумма будет только расти, если сейчас не принять соответствующие меры покорректировке пенсионной системы, уверена парламентарий"В случае сохранения итерационного сценария развитияпенсионной системы и при сохранении текущей демографической тенденции,социальные взносы все в меньшем объеме будут отчисляться на выплату текущихпенсий. Таким образом, к 2024 году для покрытия дефицита Пенсионного фонданеобходимо будет выделить из бюджета как минимум 5 триллионов рублей", –отметила в интервью Dni.Ru депутат Госдумы Ирина Гусева.О том, что в дальнейшем разрыв между средствами, которыебудут требоваться для выплаты пенсий и собранными взносами будет толькоувеличиваться, говорит и политолог Антон Хащенко. "Разумеется, никтокатастрофы не допустит, и этот нарастающий разрыв все равно будеткомпенсироваться за счет федерального бюджета. Но тогда все меньше будетоставаться денег на другие, не менее важные задачи развития страны", -отмечает эксперт.А задач этих хватает – здравоохранение, образование, наука,сельское хозяйство, дороги и развитие территорий. Хащенко напоминает, чтовыделяемых на это денег, и сейчас не хватает. "Закладывают по фактустолько, сколько может потянуть бюджет. А не столько, сколько реально нужно.Поэтому управление расходами и профицитом это тоже вопрос стратегии и системыприоритетов", – говорит политолог.Эксперты подчеркивают, что необходимо учитывать идемографический фактор. В 90-е годы в России стали меньше рожать: экономическийкризис, переход к рыночной экономике, лихое и тяжелое время привели к резкомуспаду рождаемости. Как следствие – наша нация начала стареть. Сегодня из 146миллионов россиян более 40 миллионов – пенсионеры. Фактически кормят их 70миллионов трудоспособных граждан.А КАК У НИХ?Не исключено, что для решения проблемы дефицита Пенсионногофонда, России придется обратить внимание на мировой опыт. К примеру, Япониясегодня лидирует по количеству граждан пенсионного возраста. Это связано с высокойпродолжительностью жизни и ростом рождаемости в конце 40-х годов. Сейчас в Страневосходящего солнца работающих граждан почти в два раза меньше, чем пенсионеров.При этом японская модель пенсионной системы считается однойиз самых эффективных в мире. Достичь таких результатов удалось благодарявысоким отчислениям работодателей в Пенсионный фонд и эффективномуиспользованию им накопительной части пенсии, а именно – вложениям в ценныебумаги передовых предприятий и концернов, приносящих высокий доход.Примерно также эффективно работает пенсионная система в Китае,о котором ходит миф, что там будто не платят пенсий. На самом деле это не так. Несколькодесятков лет назад пенсии в Китае получали только чиновники и работникигоскомпаний, но по мере рыночных реформ система охватила городских жителей,работающих в частном секторе. В 2007 году на пенсионные выплаты моглирассчитывать 30% китайцев, сейчас – все жители страны.В Поднебесной, как и в Японии, тоже достаточно высокие пенсионныеотчисления работодателей и самих работников. К примеру, в частном секторесотрудники направляют в пенсионные фонды 8% от зарплаты и еще 3% добавляетработодатель. Конечно, проблемы социального обеспечения пенсионеров существуютво всем мире. В том же Китае средняя пенсия городского жителя не превышает 6тысяч рублей в пересчете на нашу валюту.ЧТО ДЕЛАТЬ?Как известно, Госдума в весеннюю сессию приступила кнастройке пенсионного законодательства: в перовом чтении депутатами был принятзакон о совершенствовании пенсионной системы. Целью изменений должно статьреальное повышение уровня жизни граждан. До 24 сентября документ обсудят врегионах, депутаты выслушают мнение граждан и экспертов и только потом, сучетом замечаний и предложений, продолжат рассмотрение законопроекта.А 21 августа на Охотном Ряду пройдут масштабные парламентскиеслушания по проекту пенсионных изменений. В них примут участие не толькодепутаты, но и члены общественных организаций, эксперты, представители деловыхсообществ и регионов. Встреча в Госдуме поможет обобщить собранные в регионах данныеи обсудить различные подходы решения назревших задач в области пенсионногозаконодательства."Политикам и экономистам предстоит найти такую формулурешения этой трудной проблемы, которая бы позволила принять наименее болезненныедля граждан страны решения", – сказал в интервью Dni.Ru член экспертного совета Институтасоциально-экономических и политических исследований Алексей Зудин. Он выразил уверенность,что в результате диалога удастся найти решение, которое устроит и общество, ивласть.Стоит отметить, что предложенные правительством изменения преследуетдве основные цели: увеличить выплаты гражданам пенсионного возраста и сохранитьстраховые основы пенсионной системы. В планах властей – не только корректировкапенсионного возраста, но и постепенное увеличение пенсии выше уровня инфляции.К 2024 году средняя пенсия в России должна составить 20 тысяч рублей.