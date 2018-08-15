Эксперт в области подбора персонала Елена Сметанина рассказала о профессиях прошлого и будущего.

Эксперт в области подбора персонала Елена Сметанина рассказала о профессиях прошлого и будущего.И безработным, и вполне себе трудоустроенным рано или поздно приходит время составлять резюме. Профессиональные советы даёт эксперт в области подбора персонала Елена Сметанина.Ключевые игрокиСветлана Вяземская, «Аиф-Владимир»: Елена, чем современные кадровики отличаются от кадровых работников времен СССР?Елена Сметанина: Служба HR (human resource - управление человеческими ресурсами) - относительно недавно появилась в России. И, как любая другая, трансформируется с учётом современных реалий. Если коротко, то основное отличие между «кадровиком» прошлых лет и сотрудником по работе с персоналом настоящего времени в направленности деятельности, функционале, уровне ответственности и принятии решений.Кадровый работник сконцентрирован на администрировании организационно-кадровых процессов (документально оформить приём на работу, отпуск или увольнение и т. д.), соблюдении норм трудового законодательства, взаимодействии с внешними регуляторами, исполнении процедур, отсутствии влияния на бизнес.Такой сотрудник ориентирован на бизнес и людей, хорошо понимает бизнес-контекст организации и способен создавать правильную культуру, действует из потребностей бизнеса, отвечает за такие функции в компании как подбор, обучение и развитие персонала, управление результативностью, мотивация и вовлечённость сотрудников, иногда за внутренние коммуникации и внутренний маркетинг. Хороший специалист по кадрам - это всегда партнёр для бизнеса, ключевой игрок.- Найти работу для людей - проблема, а у вас, профессиональных «кадровиков», есть свои проблемы?- Конечно! Например, как привлечь и удержать таланты, как создать условия для развития и комфортную рабочую экосистему для сотрудников. Как обеспечить бизнес необходимыми компетенциями в условиях имеющегося разрыва между его потребностями и существующей системой образования - некоторые специальности в вузах, к сожалению, не преподают, а бизнесу специалисты нужны. Как эффективно управлять людьми разных поколений, выстроить сильную структуру, которая будет магнитом для всех талантов и будет способствовать успеху бизнеса на рынке.Как же без директора?- Кого много и кого мало на рынке труда? Кто понадобится работодателям через 10-15 лет?- На рынке труда сейчас довольно большой процент представителей разных бэк-офисных функций, чья работа носила операционный характер (к примеру, регулярное формирование однотипных договоров или отчётов) - эти компетенции заменили автоматизированные ресурсы. Сокращаются слои менеджмента. Компании, в целом, уходят от нагруженных иерархий и за счёт развития корпоративной культуры, компетенций сотрудников, автоматизированных систем и бизнес-механизмов формируют другой подход к управлению. К примеру, в Москве существует успешная розничная сеть магазинов, где нет менеджеров или директоров.Если говорить про потребности бизнеса в будущем, то однозначно будут востребованы компетенции в области инноваций и ИТ-разработка, программирование, искусственный интеллект, нейросети, digital-технологии и др. ИТ коснутся каждой сферы, поэтому запрос на рынке будет на специалистов популярных специальностей, но на стыке с ИТ.Как ни странно, работодателям потребуются предприниматели - люди с опытом предпринимательской деятельности, создания своих стартапов. Такая практика встречается все чаще и чаще, когда компания вместо того, чтобы внедрять какие-либо решения, покупает уже действующий проект вместе с командой основателей. Доля предпринимательства в России будет расти. Предприниматели будут объединяться для создания общих проектов. Будет востребована партнёрская модель.«Про что» вы?- Часто из резюме человека, который ищет работу, невозможно понять, каким был круг его обязанностей, чем он, собственно, занимался на прежнем рабочем месте. Как поправить резюме, чтобы повысить шансы занять вакантную должность?- Всем, кто ищет работу, которую сегодня не так-то просто найти в столице, а тем более в регионе, могу дать некоторые рекомендации. В первую очередь, определиться с целью: что вы хотите для себя, какой должна быть ваша идеальная работа по смыслу и содержанию, в какой команде, культуре, компании вы хотите быть. И это, пожалуй, основное - в развитии карьеры важно опираться, прежде всего, на предназначение и смысл, а не стандартную «карьерную лестницу». От понимания в этой области зависит многое, например, стратегия поиска - где и какую работу вы ищете.Отчасти эти вопросы решает карьерный коучинг (профессиональное партнёрство с клиентом, ориентированное на творческое создание и реализацию особых, значимых для его жизни изменений в профессиональной сфере) - он помогает определиться с ориентирами и действовать в правильном направлении. Также надо сформулировать весь спектр ответственности, обязанностей и достижений, которые предшествовали поиску работы с учётом вашей цели.Большая ошибка делать резюме «раз и навсегда». Резюме - гибкий инструмент. Часто требуется акцентировать внимание именно на отдельных областях вашей работы. Потрудитесь над «резюме» резюме - в небольшом абзаце отразите область ваших компетенций, чтобы нанимающей стороне было, в целом, понятно «про что» вы.Далее - структурировать информацию и внимательно перечитать всё, что написано. Две крайности, которые часто встречаются: резюме или нагружено сложными конструкциями и оборотами или, напротив, содержит очень общие и порой «рваные» фразы.Упаковать - воспользоваться конструктором резюме или сделать дизайн. Сейчас популярны лендинги - онлайн резюме-визитки. Если вам всё это даётся с трудом, обратитесь к специалистам. Но сделайте резюме продающим вас.Берегите человека- Почему наши западные коллеги обгоняют нас? Те, кто искал работу за рубежом рассказывают, что у них уже давно в ходу видеоанкетирование или видеорекрутинг, online-тестирование...Да, мы много смотрим на западные разработки, и, честно говоря, большинство технологичных решений в области персонала - почти что копирование моделей, созданных на западе. Но в наши дни отрыв существенно сокращается.В России сейчас довольно большое количество стартапов в этой области, которые позволяют существенно оптимизировать процесс поиска и оценки кандидатов. Сейчас появляются решения, где с помощью нейросетей и искусственного интеллекта автоматически происходит подборка нужных кандидатов. Также развиваются технологии виртуальной и дополненной реальности, когда с помощью специальных устройств кандидата можно поместить в реальное рабочее пространство и оценить в «реальном» действии. И это принципиально новый подход в рекрутинге.В целом, тенденция такова, что акцентировать внимание стоит не только на привлечении, но и вовлечении кандидатов, построении отношений с ними задолго до того, как они могут стать кандидатами. Важно работать над позиционированием компании, создавать ценностные предложения для потенциальных сотрудников, выстраивать возможности интерактивных коммуникаций с ними (социальные сети, например).- А вот вопрос, что называется, «на засыпку»: можно ли обмануть кадровика и как?- Зачем? Не надо никого обманывать. Честность - очень важное качество для успеха в любом деле. Не надо стараться втиснуться любыми силами во «всё равно, какую работу». Надо искать свое призвание, знать свои сильные стороны, работать над недостающими качествами и знаниями, заниматься поиском того дела и среды, где можно будет приносить пользу и развиваться.- А как стать боссом? Вот хочу я стать руководителем - у меня такая мечта. Что надо сделать?- Создавайте свои модели управления. Сегодня время проектов и проектных команд, отсутствия всякой иерархии и больших возможностей для созидания и инноваций. Надо положительно относиться к неудачам и провалам - без них нет роста и взлётов тоже. Анализируйте, чему учат такие ситуации, принимайте и делайте выводы, меняйтесь и двигайтесь вперед.Обязательно берегите в себе человека и любите людей. Ключевая компетенция будущего - умение сотрудничать. Учитесь этому. И, конечно, цените дело, которым занимаетесь, много работайте и непрерывно учитесь - постоянно обновляйте знания и в разы быстрее, чем это было вчера. Я не знаю иных секретов лучше этих.