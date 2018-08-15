Третья мировая война начнется случайно: компьютерная программа
перепутает сигналы со спутников и запустит ядерные ракеты. Такой прогноз
сделали американские специалисты.
Третья мировая война начнется случайно: компьютерная программа
перепутает сигналы со спутников и запустит ядерные ракеты. Такой прогноз
сделали американские специалисты.
Война может начаться в КНР, России или США, утверждает журнал
National Interest. Системы наблюдения и разведки этих стран применяли только
для отслеживания пусков ядерных баллистических ракет, а теперь с их помощью
следят за пусками неядерных боеголовок.
Может случиться так, что системы случайно перепутают оружие
и запустят ядерные ракеты для контрудара. Автор статьи считает, что атака
Москвы на подобные спутники может восприниматься Вашингтоном как сигнал о
начале ядерной войны.
Кроме того, три державы специально размещают разные виды
вооружений на подводных лодках, причем, делают это очень хитро: на одной
субмарине могут быть на вооружении ядерные и обычные ракеты.
Чтобы избавиться от подобной угрозы, государствам стоило бы
разделить ядерное и неядерное оружие, советует американский специалист. Также
можно создать спутники, которые будут отслеживать только ядерные боеголовки, но
при этом не будут реагировать на обычные.
Предсказаний о начале третьей мировой войны в последнее
время звучит немало. Недавно доктор военных наук Константин Сивков перечислил
основные места, где она потенциально может начаться. Детонатором может стать возникновение
курдского государства с отторжением части территории Ирака и Сирии.
Эксперт уверен, что источниками военной напряженности в
ближайшей перспективе будут также противоречия между Китаем и Японией. Более
того, Страна восходящего солнца может вступить в конфронтацию с Россией из-за
тайваньского вопроса.