Третья мировая война начнется случайно: компьютерная программа перепутает сигналы со спутников и запустит ядерные ракеты. Такой прогноз сделали американские специалисты.

Третья мировая война начнется случайно: компьютерная программаперепутает сигналы со спутников и запустит ядерные ракеты. Такой прогнозсделали американские специалисты.Война может начаться в КНР, России или США, утверждает журналNational Interest. Системы наблюдения и разведки этих стран применяли толькодля отслеживания пусков ядерных баллистических ракет, а теперь с их помощьюследят за пусками неядерных боеголовок.Может случиться так, что системы случайно перепутают оружиеи запустят ядерные ракеты для контрудара. Автор статьи считает, что атакаМосквы на подобные спутники может восприниматься Вашингтоном как сигнал оначале ядерной войны.Кроме того, три державы специально размещают разные видывооружений на подводных лодках, причем, делают это очень хитро: на однойсубмарине могут быть на вооружении ядерные и обычные ракеты.Чтобы избавиться от подобной угрозы, государствам стоило быразделить ядерное и неядерное оружие, советует американский специалист. Такжеможно создать спутники, которые будут отслеживать только ядерные боеголовки, нопри этом не будут реагировать на обычные.Предсказаний о начале третьей мировой войны в последнеевремя звучит немало. Недавно доктор военных наук Константин Сивков перечислилосновные места, где она потенциально может начаться. Детонатором может стать возникновениекурдского государства с отторжением части территории Ирака и Сирии.Эксперт уверен, что источниками военной напряженности вближайшей перспективе будут также противоречия между Китаем и Японией. Болеетого, Страна восходящего солнца может вступить в конфронтацию с Россией из-затайваньского вопроса.