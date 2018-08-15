Детский писатель Валентин
Постников, который всю жизнь общался со своим старшим коллегой, поведал много
историй из жизни создателя Чебурашки. Мужчина тоже стал детским
писателем, несмотря на то, что Эдуард Успенский в свое время отказался ему помогать.
Детский писатель Валентин
Постников, который всю жизнь общался со своим старшим коллегой, поведал много
историй из жизни создателя Чебурашки. Мужчина тоже стал детским
писателем, несмотря на то, что Эдуард Успенский в свое время отказался ему помогать.
Постников, сын друга Успенкого, советского сказочника Юрия Дружкова, запомнил коллегу человеком "термоядерным", который всегда создавал
вокруг себя много шума и смеха. Однако это не мешало детскому писателю быть
очень жестким человеком.
"Когда я только начинал
писать, то просил Успенского в память о моем папе, который ему очень много
помогал, теперь помочь мне… никто не хотел издавать мои книжки. И Эдуард
Николаевич ответил: "Нет, Валь, я тебе помогать не буду. Потому что природа на
детях отдыхает", – цитирует Постникова сайт "Комсомольская правда". Но юноша не
обиделся на Эдуарда Николаевича за его позицию.
Оказывается, сурово он поступал и с дочерью
Татьяной, с которой у них был серьезный конфликт. Женщина в последние годы не
общалась с отцом. Дело в том, что в свое время Успенский отказался помогать ей
материально.
"Он очень требовательный
человек, несмотря на то, что он очень богат. Ведь он миллионер, зарабатывал
больше миллиона долларов в год. Один Чебурашка приносил ему очень большой доход…
Он со всем ссорился, ругался. И дочь не была исключением", – поделился писатель.
Он рассказал историю, как однажды Татьяна с супругом попали в аварию и заехали
к отцу в мастерскую, чтобы умыться и переночевать.
Но Успенский показал родственникам от
ворот поворот. "Ребят, вам чего? Можете умыться и сматываться. Попали в аварию?
Обращайтесь в больницу", – вспомнил Валентин Постников.
Удивительно, что Успенский никогда не
любил детей. По словам его коллеги, когда писателя спрашивали об этом, он
говорил, что детский писатель не должен любить детей. "Моя задача – писать
хорошие детские сказки, а любить детей я не обязан", – поделился друг.
Поведал Постников и о мечте
Успенского. "Моя мама как-то спросила у него о том, какая у него самая большая
мечта. Он сказал: "Заработать все деньги мира". Он хотел стать в России кем-то типа Уолта Диснея", – рассказал писатель.
Создатель Чебурашки и "Простоквашино" умер 14 августа
в Москве, в возрасте 80 лет. На протяжении