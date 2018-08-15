Детский писатель Валентин Постников, который всю жизнь общался со своим старшим коллегой, поведал много историй из жизни создателя Чебурашки. Мужчина тоже стал детским писателем, несмотря на то, что Эдуард Успенский в свое время отказался ему помогать.

Детский писатель ВалентинПостников, который всю жизнь общался со своим старшим коллегой, поведал многоисторий из жизни создателя Чебурашки. Мужчина тоже стал детскимписателем, несмотря на то, что Эдуард Успенский в свое время отказался ему помогать.Постников, сын друга Успенкого, советского сказочника Юрия Дружкова, запомнил коллегу человеком "термоядерным", который всегда создавалвокруг себя много шума и смеха. Однако это не мешало детскому писателю бытьочень жестким человеком."Когда я только начиналписать, то просил Успенского в память о моем папе, который ему очень многопомогал, теперь помочь мне… никто не хотел издавать мои книжки. И ЭдуардНиколаевич ответил: "Нет, Валь, я тебе помогать не буду. Потому что природа надетях отдыхает", – цитирует Постникова сайт "Комсомольская правда". Но юноша необиделся на Эдуарда Николаевича за его позицию.Оказывается, сурово он поступал и с дочерьюТатьяной, с которой у них был серьезный конфликт. Женщина в последние годы необщалась с отцом. Дело в том, что в свое время Успенский отказался помогать ейматериально."Он очень требовательныйчеловек, несмотря на то, что он очень богат. Ведь он миллионер, зарабатывалбольше миллиона долларов в год. Один Чебурашка приносил ему очень большой доход…Он со всем ссорился, ругался. И дочь не была исключением", – поделился писатель.Он рассказал историю, как однажды Татьяна с супругом попали в аварию и заехалик отцу в мастерскую, чтобы умыться и переночевать.Но Успенский показал родственникам отворот поворот. "Ребят, вам чего? Можете умыться и сматываться. Попали в аварию?Обращайтесь в больницу", – вспомнил Валентин Постников.Удивительно, что Успенский никогда нелюбил детей. По словам его коллеги, когда писателя спрашивали об этом, онговорил, что детский писатель не должен любить детей. "Моя задача – писатьхорошие детские сказки, а любить детей я не обязан", – поделился друг.Поведал Постников и о мечтеУспенского. "Моя мама как-то спросила у него о том, какая у него самая большаямечта. Он сказал: "Заработать все деньги мира". Он хотел стать в России кем-то типа Уолта Диснея", – рассказал писатель.Создатель Чебурашки и "Простоквашино" умер 14 августав Москве, в возрасте 80 лет. На протяжении