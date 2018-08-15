Певица Вера Брежнева
заставила поклонников говорить о себе. Артистка значительно преобразилась после
отпуска.
Певица Вера Брежнева
заставила поклонников говорить о себе. Артистка значительно преобразилась после
отпуска.
В своем Instagram Вера
опубликовала снимок, на котором позирует, сидя на мягком пуфе. Звезда
демонстрирует элегантный брючный костюм. Необычный верх наряда открывает
любопытному взору аккуратное плечико и часть плоского живота. "Вернулась к
работе, остались от моего итальянского ПП (пицца-паста) только глаза 😍(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала звезда под публикацией.
Пользователи Сети отметили,
что Вера умудрилась не только не заработать лишние килограммы, но и заметно
похудеть. Поклонники оторопели – певица стала совсем уж кожа да кости, еще чуть-чуть и ее, как пушинку, ветром сдувать будет, рассуждали они.
"Блин как похудели то", "Да что ж
Вы кушаете? Вы как будто и не кушаете вовсе!)🤩", "Вера
куда ты худеешь????????? Остановись", "Верочка, слишком похудела.
Чуть-чуть бы, хоть пару килограмм прибавь", "Анарексичка что ли уже??", "Я
бы Вам еще бы пицки привезла😅
для пары-тройки нужных кг😋
Вы большая умничка🤗
внутренней Вам безмятежности!💐😊", "Ты
чего так похудела? Ты на диете?", "Будто болеет🤔",- писали
взволнованные фолловеры.
Отметим, что были и те, кто
просил звезду поделится секретом избавления от избыточного веса – рассказать о
своем рационе и физических упражнениях. "Ну точно у вас договор с дьяволом,
иначе как можно так выглядеть. Вы вообще стареете?😘😘", "Вера,
как нибудь расскажите про Ваше питание, думаю, многим будет интересно. Вы
прекрасны 😍🌺", "Вера, расскажите о вашем
питании.... хотя бы основные правила...", – обращались к звезде за
советом поклонницы.