Певица Вера Брежнева заставила поклонников говорить о себе. Артистка значительно преобразилась после отпуска.

Певица Вера Брежневазаставила поклонников говорить о себе. Артистка значительно преобразилась послеотпуска.В своем Instagram Вераопубликовала снимок, на котором позирует, сидя на мягком пуфе. Звездадемонстрирует элегантный брючный костюм. Необычный верх наряда открываетлюбопытному взору аккуратное плечико и часть плоского живота. "Вернулась кработе, остались от моего итальянского ПП (пицца-паста) только глаза 😍(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала звезда под публикацией.Пользователи Сети отметили,что Вера умудрилась не только не заработать лишние килограммы, но и заметнопохудеть. Поклонники оторопели – певица стала совсем уж кожа да кости, еще чуть-чуть и ее, как пушинку, ветром сдувать будет, рассуждали они."Блин как похудели то", "Да что жВы кушаете? Вы как будто и не кушаете вовсе!)🤩", "Веракуда ты худеешь????????? Остановись", "Верочка, слишком похудела.Чуть-чуть бы, хоть пару килограмм прибавь", "Анарексичка что ли уже??", "Ябы Вам еще бы пицки привезла😅для пары-тройки нужных кг😋Вы большая умничка🤗внутренней Вам безмятежности!💐😊", "Тычего так похудела? Ты на диете?", "Будто болеет🤔",- писаливзволнованные фолловеры.Отметим, что были и те, ктопросил звезду поделится секретом избавления от избыточного веса – рассказать освоем рационе и физических упражнениях. "Ну точно у вас договор с дьяволом,иначе как можно так выглядеть. Вы вообще стареете?😘😘", "Вера,как нибудь расскажите про Ваше питание, думаю, многим будет интересно. Выпрекрасны 😍🌺", "Вера, расскажите о вашемпитании.... хотя бы основные правила...", – обращались к звезде засоветом поклонницы.