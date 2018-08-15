Лера Кудрявцева 13 августа во второй раз стала мамой. Телеведущая родила очаровательную девочку, которую назвали Машей.

Лера Кудрявцева 13 августа во второй раз стала мамой. Телеведущая родила очаровательную девочку, которую назвали Машей.Имя малышке родители выбрали вместе, почему в итоге остановились на Марии супруги никому пояснять не стали. Кудрявцева и Макаров вообще не рассказывают о девочке, предпочитая наслаждаться своим счастьем молча.Отметим, что о том как новоиспеченные родители назвали дочь стало известно благодаря работе команды портала Super.ru. Журналисты пока единственные, кто дает хоть какие-то подробности о родах Кудрявцевой. Сама молодая мама лишь сфотографировала ножку дочери и выложила снимок в Instagram.Поклонников Леры такое положение несколько нервирует. Люди желают знать все детали жизни своей любимицы. Видимо от скуки народ решил наброситься на новорожденную малышку. Даже несмотря на отсутствие официального подтверждения о том, что девочку назвали Машей, россияне разнесли имя малышки в пух и прах.Фаната заявили, что ждали от Леры изысков, поскольку ее первого сына зовут Жан. Выбранное для малютки имя многих разочаровало. "Машка – по деревенски как-то", "Я думала, какой-нибудь Евангелиной или Патрисией назовут, но никак не Машей", "Мультиков обсмотрелась Лера", "Мария Игоревна – не звучит", "Не могли фантазию проявить", – возмутились хейтеры.Как писали Dni.Ru, 47-летняя телеведущая стала мамой во второй раз. Примечательно, что недавно Лера также стала бабушкой. У ее сына Жана родился мальчик. Для Игоря Макарова Маша стала первым ребенком. Ведущая и хоккеист счастливы в браке уже более пяти лет. Спортсмен на 14 лет моложе телеведущей.