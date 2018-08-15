Певица Лада Дэнс попала в неприятную ситуацию. Во время выступления исполнительницы выключилось музыкальное сопровождение, ее обвинили в халатности и попросили вернуть гонорар.

Певица Лада Дэнс попала в неприятную ситуацию. Во времявыступления исполнительницы выключилось музыкальное сопровождение, ее обвинилив халатности и попросили вернуть гонорар.Лада выступала на концерте в честь Дня строителя в Магнитогорске.Технический сбой прервал пение артистки на 20 минут. Собравшиеся наплощади 30 тысяч человек, разгневанно освистали опозорившихся организаторовмероприятия и звезду.После представители мэрии опубликовали официальныйпресс-релиз, в котором обвинили ИП Болховских, который в свою очередь заключилдоговор с екатеринбургской фирмой ООО "Праздничная компания „Колесница судеб".Якобы администрация отвечала только за предоставление площадки и вывоз мусора.Однако анонимные источники утверждают, что ИП Болховских занималсялишь сбором средств от спонсоров, а после оплатил „Колеснице судеб“ выступлениезвезд. За организацию мероприятия необходимо спрашивать с мэрии.Эту информацию подтвердили представители "Колесницы судеб". Генеральныйдиректор организации Тимур Бикбов рассказал, что его компания отвечала забытовой райдер. А технические вопросы администрация города поручила местнойкомпании "Джамбо".По словам Бикбова, Лада должна была выступать 50 минут.После возникновения проблем со звуком она ждала еще 20 минут хотя, согласно договору,могла уйти. Артистка была готова отработать полное время, однако чиновникинастояли, чтобы она сократила выступление, так как был запланирован праздничныйсалют.Директор "Колесницы судеб" также сообщил, что ИП Болховскихнаправила ему претензию о неустойке в 200 тысяч рублей за неполное выступлениезвезды. Якобы вести эти санкции потребовала мэрия.Директор ООО "Джамбо" Виктор Мартынсон Винит во всем ЛадуДэнс. Якобы артистка не проконтролировала подготовку. "За несколько минут до концерта приехал какой-то неопытныймальчик, представился администратором Лады Дэнс, он понятия не имело звуке, просто дал флешку", – сообщил он.Сторону певицы представил юрист Дмитрий Андреев. Он сообщил,что организаторы сэкономили на райдере – взяли неопытного звукорежиссера,который заранее не проверил воспроизводятся ли фонограммы.Отметим, что есть еще одна версия произошедшего. По слухам, Ладапоссорилась со свои директором, и он ее подставил. В любом случае все стороныконфликта настаивают на свое правоте и готовы судиться, сообщает .