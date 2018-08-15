Почти 75 миллионов рублей выиграл житель Краснодара. Нового героя лотереи Гослото искали почти неделю.

Почти 75 миллионов рублей выиграл житель Краснодара. Новогогероя лотереи "Гослото" искали почти неделю.Лотерейный билет стоимостью 400 рублей Владимир Шатохин купилв обеденный перерыв. Никаких предчувствий и ощущений, о которых обычнорассказывают победители розыгрышей, унего не было.Владимир участвует в лотереях много лет, следуя сложившейсядоброй традиции. По его словам, еще в 80-х ходили всей бригадой покупатьбилеты. Правда, признается Шатохин, выиграть что-то стоящее тогда так и неудалось.Новость о новом лотерейном миллионере прогремела на всюстрану еще на прошлой неделе. По итогам тиража стало ясно, что суперприз "6из 45" в размере 74 696 278 рублей выиграл житель Краснодара. И вот спустянеделю Владимир приехал оформлять выигрыш. Шатохину 64 года, по профессии он водитель.Краснодарец изменил своей давней традиции – выбирать датырождения близких людей, отмечая числовую комбинацию в билете, – и простодоверился воле случая, зачеркнув числа наобум. А наутро узнал результатытиража. Тут же позвонил сыну и предложил вместе съездить в Москву. Узнав о целипоездки, Николай не особенно удивился: он уже видел сообщения о том, что суперприздостался краснодарцу, пишет .Новоявленный миллионер заявляет, что главное везение в егожизни – это большая и дружная семья. Так что и деньги потратят на то, о чеммечтали дети и супруга. Дочери Шатохин намерен купить дом, чтобы жилапоближе родителям, сыну поможетзавершить ремонт. А с супругой отправится в путешествие: она давно хотелапобывать на Ближнем Востоке.