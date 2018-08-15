Почти 75 миллионов рублей выиграл житель Краснодара. Нового
героя лотереи Гослото искали почти неделю.
Почти 75 миллионов рублей выиграл житель Краснодара. Нового
героя лотереи "Гослото" искали почти неделю.
Лотерейный билет стоимостью 400 рублей Владимир Шатохин купил
в обеденный перерыв. Никаких предчувствий и ощущений, о которых обычно
рассказывают победители розыгрышей, у
него не было.
Владимир участвует в лотереях много лет, следуя сложившейся
доброй традиции. По его словам, еще в 80-х ходили всей бригадой покупать
билеты. Правда, признается Шатохин, выиграть что-то стоящее тогда так и не
удалось.
Новость о новом лотерейном миллионере прогремела на всю
страну еще на прошлой неделе. По итогам тиража стало ясно, что суперприз "6
из 45" в размере 74 696 278 рублей выиграл житель Краснодара. И вот спустя
неделю Владимир приехал оформлять выигрыш. Шатохину 64 года, по профессии он водитель.
Краснодарец изменил своей давней традиции – выбирать даты
рождения близких людей, отмечая числовую комбинацию в билете, – и просто
доверился воле случая, зачеркнув числа наобум. А наутро узнал результаты
тиража. Тут же позвонил сыну и предложил вместе съездить в Москву. Узнав о цели
поездки, Николай не особенно удивился: он уже видел сообщения о том, что суперприз
достался краснодарцу, пишет .
Новоявленный миллионер заявляет, что главное везение в его
жизни – это большая и дружная семья. Так что и деньги потратят на то, о чем
мечтали дети и супруга. Дочери Шатохин намерен купить дом, чтобы жила
поближе родителям, сыну поможет
завершить ремонт. А с супругой отправится в путешествие: она давно хотела
побывать на Ближнем Востоке.