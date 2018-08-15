Киевлянка Яна Беляева, которую называют любовницей супруга певицы Ани Лорак, получила конкурсе красоты утешительный приз. Ей аплодировали дольше и громче всех.

Киевлянка Яна Беляева, которую называют любовницей супругапевицы Ани Лорак, получила конкурсе красоты утешительный приз. Ей аплодировалидольше и громче всех.В украинской столице прошло ежегодное состязание "МиссУкраина Вселенная-2018". На этот раз мероприятие было очень популярно упрессы. Среди участниц было несколько громких имен: Анна Дурицкая – была свидетельницейубийства Бориса Немцова, звезда шоу "Холостяк" Галина Присташ, и героиня скандальноговидео с мужем вокалистки Ани Лорак – Яна Беляева.Беляева появилась на конкурсе с мощной группой поддержки,поэтому каждый выход девушки на сцену сопровождался бурными овациями и восторженнымивыкриками. Девушка показала себя, дефилируя в бикини и шикарном вечернем платье,проявила себя в интеллектуальном конкурсе. Однако это не помогло Яне попасть дажев пятерку финалисток. Ей дали приз зрительских симпатий. Отметим, что послегромкого скандала Беляевой глупо было рассчитывать на титул – у победительницы должнабыть кристально-чистая репутация.В итоге, победу одержала Карина Жосан из Одессы, второйвице-мисс стала Валерия Рябченко. В тройку также попала Анна Дурицкая, котораястала свидетелем гибели российского оппозиционера Бориса Немцова, сообщает ТСН.Как писали Dni.Ru, Яна Беляева стала героиней светских хроникпосле того, как была замечена в караоке-клубе с супругом Лорак Муратом. Он обнималЯну и даже поглаживал по внутренней стороне бедра. Посетители заведениязаписали нежное воркование парочки на камеру мобильного, после чего позорнаявидеозапись попала в Сеть, наделав много шума.Далее появились слухи о том, что супруг певицы давнообщается с девушкой. Он якобы снял для нее квартиру и оплатил несколькопластических операций. В СМИ были опубликованы фамилия, имя и фото соперницыАни Лорак.