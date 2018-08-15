Киевлянка Яна Беляева, которую называют любовницей супруга
певицы Ани Лорак, получила конкурсе красоты утешительный приз. Ей аплодировали
дольше и громче всех.
Киевлянка Яна Беляева, которую называют любовницей супруга
певицы Ани Лорак, получила конкурсе красоты утешительный приз. Ей аплодировали
дольше и громче всех.
В украинской столице прошло ежегодное состязание "Мисс
Украина Вселенная-2018". На этот раз мероприятие было очень популярно у
прессы. Среди участниц было несколько громких имен: Анна Дурицкая – была свидетельницей
убийства Бориса Немцова, звезда шоу "Холостяк" Галина Присташ, и героиня скандального
видео с мужем вокалистки Ани Лорак – Яна Беляева.
Беляева появилась на конкурсе с мощной группой поддержки,
поэтому каждый выход девушки на сцену сопровождался бурными овациями и восторженными
выкриками. Девушка показала себя, дефилируя в бикини и шикарном вечернем платье,
проявила себя в интеллектуальном конкурсе. Однако это не помогло Яне попасть даже
в пятерку финалисток. Ей дали приз зрительских симпатий. Отметим, что после
громкого скандала Беляевой глупо было рассчитывать на титул – у победительницы должна
быть кристально-чистая репутация.
В итоге, победу одержала Карина Жосан из Одессы, второй
вице-мисс стала Валерия Рябченко. В тройку также попала Анна Дурицкая, которая
стала свидетелем гибели российского оппозиционера Бориса Немцова, сообщает ТСН.
Как писали Dni.Ru, Яна Беляева стала героиней светских хроник
после того, как была замечена в караоке-клубе с супругом Лорак Муратом. Он обнимал
Яну и даже поглаживал по внутренней стороне бедра. Посетители заведения
записали нежное воркование парочки на камеру мобильного, после чего позорная
видеозапись попала в Сеть, наделав много шума.
Далее появились слухи о том, что супруг певицы давно
общается с девушкой. Он якобы снял для нее квартиру и оплатил несколько
пластических операций. В СМИ были опубликованы фамилия, имя и фото соперницы
Ани Лорак.