Детектор лжи в программе Дмитрия Шепелева На самом деле решилась пройти
мать погибшего в Киеве экс-депутата Дениса Вороненкова Людмила Николаевна. Она
рассказала, что невестка, оперная дива Мария Максакова отказывается идти с ней
на контакт.
Детектор лжи в программе Дмитрия Шепелева "На самом деле" решилась пройти
мать погибшего в Киеве экс-депутата Дениса Вороненкова Людмила Николаевна. Она
рассказала, что невестка, оперная дива Мария Максакова отказывается идти с ней
на контакт.
Женщина обратилась в
передачу, чтобы наконец-то встретиться с внуком Ваней. Команда шоу помогла ей с
поездкой в Киев.
В эфире мать Вороненкова
рассказала, что при посещении Украины за ней не было никакой слежки. Она
побывала на могиле сына и возложила цветы.
Однако во время поездки
Людмила Николаевна не смогла связаться с невесткой. Не пустили ее и туда, где
живет певица. Женщина не может понять, почему ее невестка отказывается общаться
даже по телефону.
В студии допустили, что Максакова дала
распоряжения не пропускать родственницу. Возможно, она не хочет идти на контакт
с кем-либо из родных погибшего мужа потому, что большая часть наследства
досталась его второй жене Юлии.
Отметим, что у Марии
Максаковой всегда были сложные отношения с родственниками супруга Дениса
Вороненкова. Его мать Людмила Николаевна даже пропустила свадьбу депутата с
певицей. Не успела она и попасть на похороны сына весной 2017 года в Киеве.
После гибели сына
Людмила Николаевна неоднократно пыталась связаться с певицей и внуком Ваней.
Первое время они созванивались, но постепенно звонки сошли на нет. Звезда оперы
объясняла это большой загруженностью на работе.