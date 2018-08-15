О том, что жена принца Гарри находится в интересном положении, заявила бьюти-эксперт Мика Майер. Доводом этому она привела изменение во внешности герцогини Сассекской.

О том, что жена принца Гарри находится винтересном положении, заявила бьюти-эксперт Мика Майер. Доводом этому онапривела изменение во внешности герцогини Сассекской.По словамМацер, Меган унаследовала от матери-афроамериканки вьющиеся волосы, которыевыпрямляет с помощью химических средств. Эксперт заметила, что сейчас супруга принцапоявляется на людях только с собранными в пучок волосами.Мика Майерпредположила, что таким способом женщина скрывает свои естественные локоны. "Ядумаю, теперь мы будем видеть ее только с пучком. Это неопровержимоедоказательство беременности, потому что она больше не может выпрямлять волосыхимией", – цитирует бьюти-эксперта The Sun.Напомним, семья Меган Маркл считает, что она не счастлива в браке спринцем Гарри. Так, ранее отец герцогини Томас решился на очередное интервью.Он считает, что его дочь принесла слишком большую жертву для того, чтобы статьспутницей жизни королевского отпрыска.Как писали Dni.Ru, сама Меган изо всех сил старается соответствовать высокимтребованиям монаршей семьи. Однако у бывшей актрисы, а ныне герцогинеСассекской пока не все получается.Слишком много правил необходимо соблюдать и нюансов учитывать.