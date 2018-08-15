Похищенный автомобиль злоумышленники планировали отогнать в лесной массив и разобрать на запчасти с целью их дальнейшей продажи.

Рано утром 12 августа текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» поступило сообщение от жителя города Мурома о том, что на улице Фрунзе двое молодых людей предположительно пытаются угнать припаркованный автомобиль «ВАЗ-2107», принадлежащий 39-летней местной жительнице.По указанному адресу дежурный ориентировал наряд дорожно-патрульной службы. Не доезжая до места, во дворе дома на улице Дзержинского, полицейские обнаружили легковой автомобиль с признаками ДТП.Владелица, узнав о совершенном преступлении, написала заявление, оценив автомобиль в 53 тысячи рублей.Уже на следующий день в ходе розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска установили личности и задержали 19-ти и 20-летнего безработных местных жителей, причастных к совершению кражи.Задержанные дали признательные показания, пояснив, что находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Легковой автомобиль они планировали отогнать в лесной массив и разобрать на запчасти с целью их дальнейшей продажи. Однако, заведя авто, уехать далеко не получилось – проехав около десяти метров злоумышленники совершили столкновение с другой автомашиной, стоящей во дворе дома. Бросив «ВАЗ-2107», фигуранты скрылись.13 августа следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.