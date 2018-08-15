Приглашают на парад. Во Владимире стартовал творческий конкурс под названием парад колясок. Он рассчитан на семей, в которых есть маленькие дети. В этом году тема парада - В мире сказок.

Приглашают на парад. Во Владимире стартовал творческий конкурс под названием парад колясок. Он рассчитан на семей, в которых есть маленькие дети. В этом году тема парада - "В мире сказок". Принять участие можно в одной из категорий - детская коляска, детский транспорт и слингообраз. Для того чтобы стать участником, необходимо заполнить заявку на сайте управления по делам молодежи до 22 августа. Само мероприятие пройдет в следующую субботу от Золотых ворот до Соборной площади в 11.30. Главный приз - подарочный сертификат на 5 тысяч рублей в детский магазин.