Оперативники задержали мужчину после реализации последним 31 бутылки немаркированного алкоголя...

Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержали 54-летнего жителя Подмосковья по подозрению в незаконном хранении и сбыте немаркированной алкогольной продукции.Оперативники задержали мужчину после реализации последним 31 бутылки немаркированного алкоголя.Как установили полицейские, подозреваемый, вступив в сговор с неустановленными лицами, организовал и осуществлял на территории столицы противоправную деятельность по незаконному приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции. Хранил злоумышленник продукцию в одном из гаражных боксов в Подмосковье. Там сотрудники полиции изъяли еще 88 бутылок.Следствием УВД по САО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29