15.08.2018

2018-08-15 21:05:39

На шахте в Свердловской области произошло обрушение

Гп одной из шахт в Свердловской области произошло обрушение, передает РИА Новости. По предварительным данным, в момент ЧП внутри находились 131 человек. Подробности произошедшего устанавливаются.