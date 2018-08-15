Его обнаружили сотрудники коммунальных служб

Его обнаружили сотрудники коммунальных службНа улице Скворцова в Костроме коммунальщики обнаружили минометный снаряд, сообщают в пресс-службе регионального УМВД.Специалисты увидели опасную находку во время земляных работ возле дома №8. Они промывали грунт и наткнулись на снаряд. На место происшествия прибыли полицейские и взрывотехники. Они оцепили территорию вокруг дома. Эксперты установили, что снаряд был учебно-тренировочным.Его передали на исследования.