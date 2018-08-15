Мужчина выписал накладную и чек, а затем забрал комплектующие компьютера, пообещав, что денежные средства поступят на счет продавца в течение суток. Однако деньги так и не поступили...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Тропарево-Никулино задержали двух 19-летних молодых людей, подозреваемых в мошенничестве.В полицию поступило сообщение от 27-летнего москвича. Он рассказал, что в Интернете разместил объявление о продаже комплектующих для компьютера. На его предложение откликнулся неизвестный молодой человек, представившийся менеджером по закупкам компьютерной компании, с которым он договорился встретиться на Никулинской улице.На встречу подъехал курьер, который выписал накладную и чек, а затем забрал комплектующие компьютера, пообещав, что денежные средства поступят на счет продавца в течение суток. Однако деньги так и не поступили. Материальный ущерб составил 600 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД на Лукинской улице задержали подозреваемых. Ими оказались 19-летние молодые люди. Как выяснилось, на самом деле в указанной ими фирме они не работают, а документы представили поддельные. Чужое имущество злоумышленники сбыли, а деньги потратили по собственному усмотрению.Следственным отделением ОМВД России по району Тропарево-Никулино г.Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39