Дефицит бюджета Пенсионного фонда России будет только расти, если не заняться совершенствованием системы. Пока же дыру приходится закрывать из федеральной кубышки.

Дефицит бюджета Пенсионного фонда России будет только расти,если не заняться совершенствованием системы. Пока же "дыру"приходится закрывать из федеральной "кубышки".Если не ликвидировать возникшую в бюджете ПФР дыру, то пенсиибудут расти гораздо более низкими темпами, не выше инфляции. По словам главы фондаАнтона Дроздова, при сохранении нынешнего порядка выхода на заслуженный отдых дефицит пенсионного бюджета продолжит увеличиваться.Уже сейчас больше трети бюджета Пенсионного фондапокрывается из бюджета федерального. Так, общие расходы на обеспечение вышедшихна заслуженный отдых составили 7,2 триллиона рублей. Из федерального бюджета наэто выделяется 2,4 триллиона рублей, а весь трансферт составляет 3,3 триллионарублей."Большая часть денег, конечно же, идет на выплатыпенсий, в первую очередь страховых", – отметил Дроздов. В Госдуме, в своюочередь, уверены, что отсутствие изменений в пенсионной системе увеличит трансфертв бюджет ПФР до 5 триллионов рублей.Ранее правительство предложило изменить возраст выхода напенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Планируется, что процессбудет поэтапным и начнется с 2019 года. Как отмечают в кабмине, это, вчастности, создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляциии обеспечит сбалансированность пенсионной системы России в целом.Специалисты уверены, что изменения в пенсионной системеназрели. По словам президента Ассоциации негосударственных пенсионных фондовСергея Белякова, эта необходимостьсвязана с принципиально изменившимися демографическими тенденциями и свозрастной структурой населения в стране.Сейчас разрабатывается комплекс мер, направленный на то,чтобы уволенные люди предпенсионного возраста "не оказались брошенными",заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что разворачиваетсяинститут программ занятости, для переобучения и переподготовки пожилых людей, увеличиваетсяих финансирование, передает РИА Новости