Чувства одиночества и угрозы сопровождают людей, которые недосыпают. Ученые определили опасность недостаточного сна.

Чувства одиночества и угрозы сопровождают людей, которыенедосыпают. Ученые определили опасность недостаточного сна.В исследовании, проведенном учеными Калифорнийскогоуниверситета Беркли, участвовали 18 молодых людей. Их состояние определялосьпосле нормального сна и бессонной ночи.Метод, примененный учеными, включал просмотр видеоролика. На экране человек с нейтральным выражениемлица приближался к камере. Пациентам предлагалось нажать кнопку, котораяостанавливала просмотр видео, в тот момент, когда они начинали испытыватьпсихологический дискомфорт.Утомленные недосыпанием участники эксперимента нажималикнопку гораздо раньше, чем их хорошо выспавшиеся коллеги. А при сканированиимозга выяснилось, что у плохоотдохнувших испытуемых была задействована нейронная цепь, отвечающая за реакциюна потенциальные угрозы. И, вдобавок, была заторможена другая область мозга,обеспечивающая социальные взаимодействия.Позже запись эксперимента предложили просмотреть стороннимнаблюдателям, которых набрали более тысячи. О сути исследования им не сообщали.Тем не менее, большинство зрителей пришли к выводу, что перед ними одинокиелюди, избегающие общения, пишет MedicalXpress.Ранее ученые выяснили, что сон не просто влияет нафизическое, психическое и эмоциональное состояние человека, но и напрямуюотвечает за продолжительность его жизни.Они предложили рецепт, как избежать бессонницы. По мнениюисследователей, отдыха на природе в выходные дни достаточно для того, чтобы вбудни засыпать вовремя. Днем рекомендуется проводить больше времени насолнечном свете, а вечером – максимально ограничить освещение.