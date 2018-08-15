Чувства одиночества и угрозы сопровождают людей, которые
недосыпают. Ученые определили опасность недостаточного сна.
Чувства одиночества и угрозы сопровождают людей, которые
недосыпают. Ученые определили опасность недостаточного сна.
В исследовании, проведенном учеными Калифорнийского
университета Беркли, участвовали 18 молодых людей. Их состояние определялось
после нормального сна и бессонной ночи.
Метод, примененный учеными, включал просмотр видеоролика. На экране человек с нейтральным выражением
лица приближался к камере. Пациентам предлагалось нажать кнопку, которая
останавливала просмотр видео, в тот момент, когда они начинали испытывать
психологический дискомфорт.
Утомленные недосыпанием участники эксперимента нажимали
кнопку гораздо раньше, чем их хорошо выспавшиеся коллеги. А при сканировании
мозга выяснилось, что у плохо
отдохнувших испытуемых была задействована нейронная цепь, отвечающая за реакцию
на потенциальные угрозы. И, вдобавок, была заторможена другая область мозга,
обеспечивающая социальные взаимодействия.
Позже запись эксперимента предложили просмотреть сторонним
наблюдателям, которых набрали более тысячи. О сути исследования им не сообщали.
Тем не менее, большинство зрителей пришли к выводу, что перед ними одинокие
люди, избегающие общения, пишет MedicalXpress.
Ранее ученые выяснили, что сон не просто влияет на
физическое, психическое и эмоциональное состояние человека, но и напрямую
отвечает за продолжительность его жизни.
Они предложили рецепт, как избежать бессонницы. По мнению
исследователей, отдыха на природе в выходные дни достаточно для того, чтобы в
будни засыпать вовремя. Днем рекомендуется проводить больше времени на
солнечном свете, а вечером – максимально ограничить освещение.