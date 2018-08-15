15.08.2018

2018-08-15 20:15:43

Названа причина обрушения моста в Италии

Прокурор итальянского города Генуя Франческо Коцци назвал причину обрушения автомобильного моста, при котором погибли по меньшей мере 38 человек, передает портал . Он подчеркнул, что трагедия – не несчастный случай. "Речь идет о последствиях человеческого фактора", – подчеркнул прокурор. Над установлением более точных обстоятельств произошедшего работают следователи.