В Минске скончался актер Николай Кириченко. 72-летний артист так и не смог побороть тяжелое заболевание.

В Минске скончался актер Николай Кириченко. 72-летний артист так и не смог побороть тяжелое заболевание.Несмотря на болезнь актер продолжал выходить на сцену. Он до самой смерти был предан любимому делу."Играл и работал до последнего вздоха", – сообщается на официальной странице в Facebook Национального академического театра имени Янки Купалы.Несколько дней назад Кириченко видели на съемочной площадке телесериала. Лента, название которой пока не разглашается, стала последней работой артиста.Прощание с Кириченко пройдет в Минске в Национальном академическом театре имени Янки Купала16 августа, начало траурной церемонии в 10:00. Похоронят актера на Восточном кладбище, передаетНиколай Кириченко получил известность после выхода сериала "Каменская", он исполнил роль Иштвана Бартоша, пишет . Всего на счету артиста более 50 ролей в кино. Он снимался в таких фильмах как "В августе 44-го", "Анастасия Слуцкая", "Журов-2", "Доктор Смерть" и "Охота на гауляйтера".