Депутат Виталий Милонов прокомментировал скандальный развод певцов Риты Дакоты и Влада Соколовского. По словам парламентария, будущее этой пары было предопределено.

Депутат Виталий Милонов прокомментировал скандальный разводпевцов Риты Дакоты и Влада Соколовского. По словам парламентария, будущее этойпары было предопределено.В новом выпуске YouTube-канала "Пушка" Милонов вместе с ведущимСашей Сорокиным обсуждал самые резонансные новости. Речь зашла о расставанииВлада и Риты.Милонов отметил, что не знаком с творчеством Дакоты и Соколовского,и ему было бы интереснее следить за их жизнью, если бы они оказались "двумясурками из зоопарка". Однако ситуацию все же прокомментировал. "Она что, незнала, за кого выходила замуж? Понятно, что у него на морде все было написано:самец, похотливый кот. Если он так себя ведет, значит, он негодяй. Ну и пес сним", – жестко приложил изменника Соколовского депутат.Напомним, что 11 августа в СМИ появилась информация орасставании звездной пары. Позже эти данные подтвердила сама Рита Дакота. Насвоей странице в Instagram она объявила о разводе. "Я ушла от мужа сразуже, как узнала о его двойной жизни. Оказалось, что Влад изменял мне напротяжении всех наших отношений, изменял мне, когда мы женились и венчались,изменял, когда я была беременна, изменял с первых дней жизни Мии, изменялвплоть до момента, когда я узнала об этом", – поделилась своей болью сподписчиками певица.Напомним, Дакота прибегла к помощи юриста Кати Гордон. Онипланируют составить мировое соглашение, чтобы поделить имущество с супругомпевицы. Также суд будет решать, с кем останется жить их дочка Мия. Встречасторон должна состоятся 16 августа. По словам Гордон споры могут возникнуть поповоду двух квартир в ЖК "Савеловский-Сити", которые объединены водну.