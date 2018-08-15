Актриса Лиза Арзамасова, знакомая российским зрителям как исполнительница роли Галины Сергеевны в популярном ситкоме Папины дочки, за последние несколько лет из невзрачной девочки-подростка превратилась в красивую девушку с женственной фигурой. Преобразившаяся артистка любит демонстрировать публике стройные ножки и плоский живот.

Актриса Лиза Арзамасова, знакомая российским зрителям какисполнительница роли Галины Сергеевны в популярном ситкоме "Папины дочки", запоследние несколько лет из невзрачной девочки-подростка превратилась в красивуюдевушку с женственной фигурой. Преобразившаяся артистка любит демонстрироватьпублике стройные ножки и плоский живот.Порой 23-летняя Лиза публикует в своем Instagramумопомрачительные снимки. Актриса умело подбирает наряды, которые подчеркиваютдостоинства ее фигуры и делают ее образ максимально женственным, а иногда ипикантным. Зрители, которые не видели Арзамасову после "Папиных дочек", с трудом узнают в сексуальной красотке "девочку-заучку" из сериала."Ну все Лиза , моя жизнь не будет прежней , ты офигительнокрасива , я влюблен (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Воздушная,нежная, веселая и очень трогательная😊😊", "Вызамечательная!!!!!!!!!! Смотришь на Вас, и хочется улыбаться❤️", "Ладненькая такая! Прелесть просто,Лизонька!", "Влюбиться можно)", "Какая классная фигура!Спортивная и женственная одновременно))", "Джоконда , Венера Милоскаянервно курят в сторонке ! Разве могут с ней сравниться с нашей Горлинкой ЖарПтицей ! 😉😉😉👍👍👍👏👏👏 Просто Муза для поэта Непоседа Лизавета ! 😍😍😍😘😘😘🌺🌺🌺🐇🐇🐇🌹🌹🌹", – слагают оды поклонники в честь Арзамасовой.Артистка не скрывает, что бережет свою фигурку, однако диетамисебя никогда не изводит. Она просто исключила из своего рациона вредную пищу:не посещает рестораны быстрого питания и не пьет газировку. Каждое лето звезда балует свой организм витаминами с собственных грядок. Лиза выращивает на даче кабачки,морковку, землянику, клубнику и рукколу. Помогает поддерживать прекраснуюфигуру Арзамасовой и активный отдых. Девушка любит ездить на мотоциклах иквадроциклах на тренировочной трассе.