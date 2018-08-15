Актриса Лиза Арзамасова, знакомая российским зрителям как
исполнительница роли Галины Сергеевны в популярном ситкоме Папины дочки, за
последние несколько лет из невзрачной девочки-подростка превратилась в красивую
девушку с женственной фигурой. Преобразившаяся артистка любит демонстрировать
публике стройные ножки и плоский живот.
Актриса Лиза Арзамасова, знакомая российским зрителям как
исполнительница роли Галины Сергеевны в популярном ситкоме "Папины дочки", за
последние несколько лет из невзрачной девочки-подростка превратилась в красивую
девушку с женственной фигурой. Преобразившаяся артистка любит демонстрировать
публике стройные ножки и плоский живот.
Порой 23-летняя Лиза публикует в своем Instagram
умопомрачительные снимки. Актриса умело подбирает наряды, которые подчеркивают
достоинства ее фигуры и делают ее образ максимально женственным, а иногда и
пикантным. Зрители, которые не видели Арзамасову после "Папиных дочек", с трудом узнают в сексуальной красотке "девочку-заучку" из сериала.
"Ну все Лиза , моя жизнь не будет прежней , ты офигительно
красива , я влюблен (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Воздушная,
нежная, веселая и очень трогательная😊😊", "Вы
замечательная!!!!!!!!!! Смотришь на Вас, и хочется улыбаться❤️", "Ладненькая такая! Прелесть просто,
Лизонька!", "Влюбиться можно)", "Какая классная фигура!
Спортивная и женственная одновременно))", "Джоконда , Венера Милоская
нервно курят в сторонке ! Разве могут с ней сравниться с нашей Горлинкой Жар
Птицей ! 😉😉😉👍👍👍👏👏👏 Просто Муза для поэта Непоседа Лизавета ! 😍😍😍😘😘😘🌺🌺🌺🐇🐇🐇🌹🌹🌹", – слагают оды поклонники в честь Арзамасовой.
Артистка не скрывает, что бережет свою фигурку, однако диетами
себя никогда не изводит. Она просто исключила из своего рациона вредную пищу:
не посещает рестораны быстрого питания и не пьет газировку. Каждое лето звезда балует свой организм витаминами с собственных грядок. Лиза выращивает на даче кабачки,
морковку, землянику, клубнику и рукколу. Помогает поддерживать прекрасную
фигуру Арзамасовой и активный отдых. Девушка любит ездить на мотоциклах и
квадроциклах на тренировочной трассе.