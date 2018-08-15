Злоумышленники вскрыли машину с помощью специального устройства, завели ее и скрылись. Иномарка обнаружена в разобранном виде в одном из ангаров на Талдомской улице...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЦАО задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже иномарки.В дежурную часть ОМВД России по Басманному району от 42-летней женщины поступило сообщение об угоне принадлежащего ей автомобиля «Фольксваген Тигуан», который был припаркован в Токмаковом переулке. Материальный ущерб составил 750 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 30-летний и 38-летний жители столицы. Установлено, что злоумышленники вскрыли машину с помощью специального устройства, завели ее и скрылись.Иномарка обнаружена в разобранном виде в одном из ангаров на Талдомской улице.Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении обоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60