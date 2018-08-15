Бурная дискуссия развернулась в соцсети под опубликованным видео из московского метро. В подземке завелся маньяк, снимающий на видео девушек в юбках.

Бурная дискуссия развернулась в соцсети под опубликованнымвидео из московского метро. В подземке завелся маньяк, снимающий на видеодевушек в юбках.Мнения комментаторов видео разделились. Женская частьаудитории, естественно, выступила с резким осуждением извращенца. Дамы заявили,что из-за таких негодяев им приходится носить джинсы и отказываться от легкихплатьев. Их поддержали представители сильного пола. "Представьте, что навидео ваша жена, невеста или сестра", – отмечали некоторые мужчины.Однако нашлись у маньяка-оператора и защитники. Они считают,что девушки сами провоцируют мужчин на подобные поступки, щеголяя в короткихюбках. По мнению заступников, юбкой может называться лишь тот наряд, которыйприкрывает колени. А пока пользователи дискутируют, извращенец выкладывает ролики в Интернет – видимо, жаждет популярности, передает телеграм-канал Mash.