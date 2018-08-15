Бурная дискуссия развернулась в соцсети под опубликованным
видео из московского метро. В подземке завелся маньяк, снимающий на видео
девушек в юбках.
Бурная дискуссия развернулась в соцсети под опубликованным
видео из московского метро. В подземке завелся маньяк, снимающий на видео
девушек в юбках.
Мнения комментаторов видео разделились. Женская часть
аудитории, естественно, выступила с резким осуждением извращенца. Дамы заявили,
что из-за таких негодяев им приходится носить джинсы и отказываться от легких
платьев. Их поддержали представители сильного пола. "Представьте, что на
видео ваша жена, невеста или сестра", – отмечали некоторые мужчины.
Однако нашлись у маньяка-оператора и защитники. Они считают,
что девушки сами провоцируют мужчин на подобные поступки, щеголяя в коротких
юбках. По мнению заступников, юбкой может называться лишь тот наряд, который
прикрывает колени. А пока пользователи дискутируют, извращенец выкладывает ролики в Интернет – видимо, жаждет популярности, передает телеграм-канал Mash.