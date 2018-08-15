Почти 700 миллионов за электричество, тепло и горячую воду. По данным на 1 июля этого года, такова общая сумма задолженности владимирцев перед одной из компаний-поставщиков. В квартиры к злостным неплательщикам, дотянувшим дело до суда, теперь приходят судебные приставы. Что могут забрать в счёт долга и почему лучше платить вовремя - узнала Маргарита Махрова.

Почти 700 миллионов за электричество, тепло и горячую воду. По данным на 1 июля этого года, такова общая сумма задолженности владимирцев перед одной из компаний-поставщиков. В квартиры к злостным неплательщикам, дотянувшим дело до суда, теперь приходят судебные приставы. Что могут забрать в счёт долга и почему лучше платить вовремя - узнала Маргарита Махрова.(ул. Комиссарова)В квартиры злостных неплательщиков за коммунальные услуги приставы идут с утра пораньше, чтобы застать хозяев дома. Сегодня обходят должников на улице Комиссарова. В списке около 10 адресов. В эту квартиру приходится долго звонить и стучать. Открывают не сразу. Долг за электричество и теплоснабжение здесь уже больше 70 тысяч рублей. Только вот расплачиваться с коммунальщиками жители не спешат. В начале июля за неуплату квартиру отключили от электроснабжения, однако -Дмитрий Лопатин, пресс-секретарь владимирского филиала "ЭнергосбыТ Плюс": "Сейчас мы видим, что пломба, которую устанавливают наши специалисты, нарушена. Это говорит о том, что было допущено самовольное подключение к электроснабжению. Сегодня наши специалисты будут сюда повторно направлены, снова отключат электроэнергию, и постараемся составить акт, чтобы оформить это как административное правонарушение. Напомню, что самовольное подключение - недопустимо и карается административным штрафом до 10 тысяч рублей".Алексей Симонов, начальник отдела приставов по Фрунзенскому району: "Несмотря на то что должник имеет большую задолженность за электроэнергию, нами было установлено неплохое имущественное положение у должника. И, в связи с этим, нами было арестовано, приставом был арестован телевизор. Должнику дали добровольный срок, после чего, если он его не уплатит, это имущество будет оценено и реализовано на торгах".Приставы поясняют: имущество должников, которое представляет ценность, не выносят из квартиры сразу, а оставляют хозяевам на "ответственное хранение": успеешь погасить долг за 10 дней - арест снимут. А вот у хозяина этой комнаты долг за "коммуналку" немаленький, а вот арестовывать просто нечего."Судебные приставы, ну и что?" - "У вас задолженность, знаете в каком размере? 47 тысяч!" - "Сколько?"Марина Бушуева, зам. начальника отдела ОСП Фрунзенского района г. Владимира: "Имущественное положение оставляет желать лучшего. В ходе рейда выяснилось, что должник является получателем пенсии по инвалидности, а не по возрасту, соответственно, судебным приставом-исполнителем будет сегодня же вынесено постановление об обращении взыскания на пенсию должника. К сожалению, в квартире не нашлось имущества, на которое можно было бы наложить арест".А некоторых неплательщиков, прежде чем призвать к ответственности, нужно еще найти. Приставы приходят по адресу прописки и, если двери не открывают добровольно, расспрашивают соседей."Проживают здесь они?" - "Вообще бывают, да" - "А в какое время?" - "Я просто вижу, когда двери открывают..."Неплательщиков из этой квартиры так и не нашли, пришлось оставить в двери повестку. С ней должнику нужно явиться к приставам на встречу. И лучше сделать это сразу, ведь долг за коммунальные услуги не исчезнет сам собой. Кстати, только в июле 2018 в отношении владимирских должников в суд подали 800 исков, на сумму более 10 миллионов рублей. Общая задолженность жителей города за потреблённые ресурсы почти 700 миллионов рублей. Приставы и коммунальщики напоминают: лучше не доводить дело с оплатой до суда, а если возникли проблемы - сразу обращаться к поставщику, чтобы рано утром не услышать тревожный стук в дверь...