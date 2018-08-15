15.08.2018

2018-08-15 13:05:42

Под Москвой 11-летний мальчик плеснул в костер бензин и загорелся

В подмосковном селе Марфино 11-летний мальчик едва не погиб из-за шалости. Ребенок случайно плеснул в костер бензин и загорелся сам, передает .



Взрослым удалось отбить мальчика у огня. Ребенок госпитализирован с ожогами.