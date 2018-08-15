Злоумышленник ударил пенсионерку по голове, после чего сорвал с шеи золотую цепочку с крестиком и скрылся...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали подозреваемого в ограблении пожилой женщины.В службу «02» обратилась 86-летняя женщина с заявлением о грабеже. Пенсионерка пояснила, что вечером в подъезде ее дома на Рязанском проспекте на нее напал неизвестный мужчина. Злоумышленник ударил ее по голове, после чего сорвал с шеи золотую цепочку с крестиком и скрылся. Ущерб составил около 8 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый 33-летний москвич. Он успел сбыть похищенное в ломбард, а вырученными средствами распорядился по своему усмотрению.По данному факту следствием территориального подразделения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18