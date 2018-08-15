Полицейские при личном досмотре изъяли у подозреваемого 200 граммов марихуаны....

Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Академическому району на улице 60-летия Октября по подозрению в хранении наркотических средств в крупном размере задержан 24-летний москвич.Полицейские при личном досмотре изъяли у подозреваемого вещество растительного происхождения. Установлено, что молодой человек приобрел у неизвестного данное вещество для личного употребления. Исследованием, проведенным ЭКЦ УВД по ЮЗАО, установлено, что изъятое является наркотическим средством – марихуаной, весом 200 граммов.Следствием ОМВД России по Академическому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56