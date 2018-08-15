Под предлогом продажи автомобиля злоумышленник похитил у мужчины денежные средства. Ущерб составил 2,2 миллиона рублей...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮАО совместно с коллегами из ОМВД России по району Нагатино-Садовники задержали подозреваемого в хищении денежных средств под предлогом продажи автомобиля.В полицию обратился 43-летний приезжий. Мужчина сообщил о хищении у него денежных средств под предлогом продажи автомобиля. Ущерб составил 2,2 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан подозреваемый – 30-летний приезжий из ближнего зарубежья. Как установили сотрудники полиции, подозреваемый нашел в сети Интернет объявление о продаже автомобиля. Договорившись с продавцом о встрече, злоумышленник осмотрел иномарку и, сделав несколько фотографий транспортного средства, уехал, пообещав вскоре перезвонить. Позднее он разместил в сети Интернет похожее объявление о продаже чужого автомобиля по заниженной цене. Найдя покупателя и договорившись с ним о продаже иномарки, лжепродавец назначил ему и настоящему хозяину транспортного средства встречу в помещении Госавтоинспекции. Покупатель в ходе оформления необходимых документов по сделки купли-продажи машины передал деньги злоумышленнику и тот скрылся, не дожидаясь, когда обман раскроется. В дальнейшем деньгами он распорядился по своему усмотрению. Автомобиль остался у прежнего владельца.Следствием ОМВД России по району Нагатино-Садовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮАО (495) 734-61-22