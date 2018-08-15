Пенсионерка встретила дома мужчину, который пришел якобы от внука, который попал в беду, и отдала ему 400 тысяч рублей...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Зябликово задержали приезжего по подозрению в мошенничестве.В полицию обратилась 89-летняя москвичка. Как рассказала потерпевшая, ей позвонил мужчина, представившийся ее внуком. Он сказал, что в результате дорожно-транспортном происшествия с его участием он попал в беду и для непривлечения к уголовной ответственности необходимы денежные средства. Пенсионерка встретила дома мужчину, который пришел якобы от внука, и отдала ему 400 тысяч рублей. Однако вскоре, созвонившись с родственником, она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские в Московской области задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний приезжий из ближнего зарубежья. Похищенным он распорядился по своему усмотрению.По данному факту следствием районного ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Полицейские Южного округа проводят мероприятия по розыску и задержанию возможного соучастника противоправной деятельности.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22