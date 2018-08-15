Старинные часы, Делу – время, Возвращение – эти и другие золотые хиты Аллы Пугачевой написаны на музыку Раймонда Паулса. Певица и композитор сохранили дружбу на долгие времена. Приехав в Юрмалу, Примадонна не могла не встретиться с Маэстро.

"Старинные часы", "Делу – время", "Возвращение" – эти и другие золотые хиты Аллы Пугачевой написаны на музыку Раймонда Паулса. Певица и композитор сохранили дружбу на долгие времена. Приехав в Юрмалу, Примадонна не могла не встретиться с Маэстро.Паулса пригласили на виллу "Марта", где уже какое лето квартируется последняя народная артистка СССР. 82-летний пианист, конечно, принялся развлекать друзей музыкой – сел за рояль и начал играть. Мальчик, которому в сентябре исполнится пять лет, посмотрел, как руки Раймонда Вольдемаровича летают по клавишам, не выдержал и начал пританцовывать. А потом и вовсе уселся на стул перед инструментом и попытался что-то наиграть.Эту встречу Пугачевой и Паулса можно считать исторической. Сколько пройдено ими дорог! Правда, как писали Dni.Ru, в начале сотрудничества с композитором Примадонна показала свой непростой характер. "Время, когда была песня "Маэстро", когда он работал с Аллой Пугачевой, осталось заметным в его жизни, – рассказал композитор Игорь Крутой. –Он часто возвращался к этой теме. Говорил: "Ты помнишь, как мы снимали "Маэстро"? А помнишь, когда она рядом села? А знаешь, что она мне сказала? "Подвинь ж… !" Паулс, конечно, был ошарашен таким хамством".Сегодня они готовят новую работу – в апреле 2019 года Примадонна планирует дать юбилейный концерт. "Надо как-то соединиться нам с Паулсом. Мы ведь раньше постоянно друг к другу ездили: Москва – Петербург – Рига. Сейчас стали солидными. Алла в разъездах, да и я тоже. Раймонд Вольдемарович живет на берегу озера в Юрмале. Почему бы и нет? Мы раньше спонтанно все создавали. Раймонд позвонит мне и скажет, что у него есть музыка: "Кому отдать?" Конечно, Алле. Присылает мелодию, я пишу стихи – отправляем ей. Такой треугольник получался", – рассказал поэт Илья Резник.Пребывающая в Юрмале 69-летняя Примадонна выглядит по-молодежному: белые бриджи, черная блуза, аккуратная укладка. Хотя и кажется, что слегка поправилась. Визит на Рижское взморье она в этом году отложила – улаживала юридические и финансовые дела на Кипре. Зато теперь в полной мере сможет насладиться любимым с молодости курортом и вдоволь пообщаться с Лаймой Вайкуле и Раймондом Паулсом, которые в ней души не чают.