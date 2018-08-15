Капиталы развивающихся рынков убегают в доллар,
укрепляя американскую валюту. Это грозит повторением масштабного кризиса,
подобного тому, который разразился в 1998 году.
Капиталы развивающихся рынков "убегают" в доллар,
укрепляя американскую валюту. Это грозит повторением масштабного кризиса,
подобного тому, который разразился в 1998 году.
Ситуация, сложившаяся на глобальном рынке,
напоминает ту, которая была в преддверии азиатского финансового кризиса двадцатилетней
давности. Многочисленные угрозы приведут к падению цен на сырье, считают
аналитики.
Один из показателей – падение турецкой лиры на фоне роста
цен на нефть. Похожая ситуация складывается и в Индии. Эксперты считают, что
это приведет к "бегству" капитала с развивающихся рынков в доллар, что, в свою очередь, вызовет резкое падение цен на сырье.
Капитал в последние полгода действительно перетекает
на американский рынок, благодаря чему доллар укрепляется, подтвердил управляющий
директор компании "Московские партнеры" Евгений Коган.
По его мнению, ситуация угрожает проблемным рынкам
с дисбалансами и большими долгами. В то же время для России эта ситуация вполне комфортна. Рубль, конечно,
проседает, но причины его падения другие – санкции, отметил аналитик.
Угрожающим явлением эксперты считают и рост акций технологических
компаний США. При этом крах корпораций выгоден для мировой
экономики: если пузырь лопнет, Федеральная резервная система США смягчит
денежно-кредитную политику. "А это именно то, что нужно
миру. Потому что мир живет хорошо, когда в США мягкая
денежно-кредитная политика", – уверен управляющий активами Международного
фонда частных инвестиций Александр Душкин.
Одной из причин российского экономического кризиса 1998 года
стало падение цен на сырье. Этому способствовал азиатский
финансовый кризис 1997-1998 годов. Экономики стран Юго-Восточной Азии росли слишком
быстро, что привело к их перегреву, падению курсов валют и банкротству
корпораций, напоминает Business FM.