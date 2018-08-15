Капиталы развивающихся рынков убегают в доллар, укрепляя американскую валюту. Это грозит повторением масштабного кризиса, подобного тому, который разразился в 1998 году.

Капиталы развивающихся рынков "убегают" в доллар,укрепляя американскую валюту. Это грозит повторением масштабного кризиса,подобного тому, который разразился в 1998 году.Ситуация, сложившаяся на глобальном рынке,напоминает ту, которая была в преддверии азиатского финансового кризиса двадцатилетнейдавности. Многочисленные угрозы приведут к падению цен на сырье, считаютаналитики.Один из показателей – падение турецкой лиры на фоне ростацен на нефть. Похожая ситуация складывается и в Индии. Эксперты считают, чтоэто приведет к "бегству" капитала с развивающихся рынков в доллар, что, в свою очередь, вызовет резкое падение цен на сырье.Капитал в последние полгода действительно перетекаетна американский рынок, благодаря чему доллар укрепляется, подтвердил управляющийдиректор компании "Московские партнеры" Евгений Коган.По его мнению, ситуация угрожает проблемным рынкамс дисбалансами и большими долгами. В то же время для России эта ситуация вполне комфортна. Рубль, конечно,проседает, но причины его падения другие – санкции, отметил аналитик.Угрожающим явлением эксперты считают и рост акций технологическихкомпаний США. При этом крах корпораций выгоден для мировойэкономики: если пузырь лопнет, Федеральная резервная система США смягчитденежно-кредитную политику. "А это именно то, что нужномиру. Потому что мир живет хорошо, когда в США мягкаяденежно-кредитная политика", – уверен управляющий активами Международногофонда частных инвестиций Александр Душкин.Одной из причин российского экономического кризиса 1998 годастало падение цен на сырье. Этому способствовал азиатскийфинансовый кризис 1997-1998 годов. Экономики стран Юго-Восточной Азии росли слишкомбыстро, что привело к их перегреву, падению курсов валют и банкротствукорпораций, напоминает Business FM.