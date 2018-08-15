Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин делают ремонт в
своем доме в Швейцарии. Звезды планируют обустроить новую детскую.
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин делают ремонт в
своем доме в Швейцарии. Звезды планируют обустроить новую детскую.
Знаменитая чета часто наведывается в свои апартаменты на
берегу Женевского озера. Там звезды спасаются от суеты мегаполиса и назойливого
внимания поклонников. Тем не менее Иосиф и Валерия планировали продать
строение, но позже передумали.
Теперь певица и продюсер делают капитальный ремонт и
перепланировку. Пригожин отмечает, что им захотелось освежить интерьер, к тому
же скоро они планируют появиться там в расширенном составе. "Поэтому в первую
очередь собираемся обустраивать детскую комнату, чтобы было все необходимое –
кроватки, пеленальные столики, игрушки. Уже присматриваем мебель. Тут же
невероятная природа, воздух, лес. Это пойдет на пользу малышу", – рассказал
Иосиф.
Знаменитая чета собирается привезти с собой в Швейцарию маленького племянника. "Мы с Лерой обожаем нянчиться.Пока
возимся с сынишкой моего брата, который появился на свет два месяца назад", -
отметил продюсер.
По словам Пригожина, мальчишка очень спокойный, поэтому почти
не доставляет хлопот. "Беру его на руки и чувствую себя снова молодым отцом. Я
и жена очень хотим деток. Пока Господь не дал, но не теряем надежды", -
признался супруг певицы журналистам StarHit.
Напомним, что Валерии удалось забеременеть в 2014 году.
Однако на втором месяце у нее случился выкидыш – виной стала вирусная инфекция.
Идею искусственного оплодотворения Валерия не принимала – заявляла, что все
должно произойти естественным путем.
Добавим, что супруги воспитывают троих детей Валерии от предыдущего
брака. Также у продюсера есть сын и две дочери.