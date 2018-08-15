Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин делают ремонт в своем доме в Швейцарии. Звезды планируют обустроить новую детскую.

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин делают ремонт всвоем доме в Швейцарии. Звезды планируют обустроить новую детскую.Знаменитая чета часто наведывается в свои апартаменты наберегу Женевского озера. Там звезды спасаются от суеты мегаполиса и назойливоговнимания поклонников. Тем не менее Иосиф и Валерия планировали продатьстроение, но позже передумали.Теперь певица и продюсер делают капитальный ремонт иперепланировку. Пригожин отмечает, что им захотелось освежить интерьер, к томуже скоро они планируют появиться там в расширенном составе. "Поэтому в первуюочередь собираемся обустраивать детскую комнату, чтобы было все необходимое –кроватки, пеленальные столики, игрушки. Уже присматриваем мебель. Тут женевероятная природа, воздух, лес. Это пойдет на пользу малышу", – рассказалИосиф.Знаменитая чета собирается привезти с собой в Швейцарию маленького племянника. "Мы с Лерой обожаем нянчиться.Покавозимся с сынишкой моего брата, который появился на свет два месяца назад", -отметил продюсер.По словам Пригожина, мальчишка очень спокойный, поэтому почтине доставляет хлопот. "Беру его на руки и чувствую себя снова молодым отцом. Яи жена очень хотим деток. Пока Господь не дал, но не теряем надежды", -признался супруг певицы журналистам StarHit.Напомним, что Валерии удалось забеременеть в 2014 году.Однако на втором месяце у нее случился выкидыш – виной стала вирусная инфекция.Идею искусственного оплодотворения Валерия не принимала – заявляла, что вседолжно произойти естественным путем.Добавим, что супруги воспитывают троих детей Валерии от предыдущегобрака. Также у продюсера есть сын и две дочери.