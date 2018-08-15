Певец порадовал поклонников очередным пикантным фото на своей страничке в Instagram. На нем Дима Билан предстал в нижнем белье.

Певец порадовал поклонников очередным пикантнымфото на своей страничке в Instagram. Нанем Дима Билан предстал в нижнем белье.Исполнитель находится в Казахстане. Он восхитился архитектурой и видами города, в котором пребывает в гостинице."Я в Астане! Как только просыпаешься – идешь в душ и тебя встречают такие вот виды абсолютного футуризма, достойного сниматься в фильмах о, в этом случае, уже наступившем будущем. Я в восторге от видов. Чувствую себя героем фильма "Бегущий по лезвию 2049". Город обязателен к посещению", – написал Билан. На снимке Дима стоит лицом к окну, любуясь достопримечательностями города, в одних полупрозрачных белых трусах.Но подписчики стали обсуждать не виды Астаны, а пикантный вид исполнителя. "Мои глаза!!! Я ослепла...", "Какая попка. Проказник", "Дима, фигура супер, загляденье", "Дима взорвал фантазии миллионов фанаток", – прокомментировали фото фолловеры.Среди более 50 тысяч из тех, кому понравился снимок, оказались продюсер Иосиф Пригожин, а также певица Светлана Лобода. В целом все хвалили подкачанную фигуру певца. Ведь в свои 36 лет он выглядит свежо и молодо.Отметим, в начале августа Билан стал темой для обсуждений после того, как вышел его новый клип на песню "Пьяная любовь". Ролик набрал более шести миллионов просмотров. Видео сделано в духе "свадьбы 90-х".