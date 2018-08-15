Злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции. Доход от противоправной деятельности составил более 200 млн рублей...

На основании материалов уголовного дела о незаконной банковской деятельности, а также выводе денежных средств за рубеж, расследованного в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, решением суда участники организованной группы признаны виновными.Как установлено в ходе расследования, в период с октября 2014 по июль 2016 года злоумышленники, используя реквизиты и данные расчетных счетов подконтрольных организаций, без регистрации и лицензии осуществляли банковские операции. Так, они оказывали услуги по кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, инкассации, транзиту и обналичиванию денежных средств. Доход от противоправной деятельности составил более 200 млн рублей.Кроме того, в 2014 году один из обвиняемых совершил валютные операции по переводу свыше 45 млн рублей в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов РФ под видом исполнения внешнеторгового контракта.На основании материалов проверки, проводимой сотрудниками Управления «К» СЭБ ФСБ России, возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».К уголовной ответственности были привлечены пятеро участников организованной группы.В 2017 году расследование было завершено, уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.В настоящее время фигуранты уголовного дела признаны виновными, одному из них назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 лет условно, остальным участникам – от 2 до 3 лет условно.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28