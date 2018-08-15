Завершение работ по транспортной безопасности Крымского моста вновь откладывается. Правительство может продлить срок исполнения контракта Минтрансом до декабря.

Завершение работ по транспортной безопасности Крымскогомоста вновь откладывается. Правительствоможет продлить срок исполнения контракта Минтрансом до декабря.Вопрос транспортнойбезопасности уже не в первый раз тормозит проект моста стоимостью 228 миллиардоврублей. Правительству уже пришлось переносить сроки сдачи работ с 30 апреля на30 сентября. Однако теперь стало ясно, что и октябрю контракт не будетвыполнен. Предположительно, дату открытия автоподходов к мосту сместят к началудекабря.Тем не менее, грузовое движение по мосту, скорее всего, всеже запустят 1 октября. Хотя стационарные инспекционно-досмотровые комплексы небудут построены, досматривать грузы будут с помощью мобильных омплексов. Вправительстве Крыма также подтвердили, что к 1 октября работы не успеютзакончить – но грузовики все равно по мосту пойдут.В Минтрансе, в свою очередь, заявили, что работы пообеспечению транспортной безопасности с таманской стороны идут по плану. А скерченской стороны досмотр будет производиться по временной схеме – дозавершения работ по строительству стационарного здания досмотрового комплекса.В ведомстве заверяют, что все работы будут завершены до конца октября.Тем временем эксперты отмечают, что проблемы с контрактом посистеме транспортной безопасности продолжают усугубляться. Значимость проектане дает возможности расторгнуть контракт с ответственным за строительствоподразделением Минтранса. Однако сумма штрафных санкций может превысить 100 миллионоврублей. А решение временно использовать мобильные досмотровые комплексы хоть иснижает частично остроту проблемы, но увеличит расходы не менее чем на 50миллионов, пишет газета "Коммерсант".