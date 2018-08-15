Президент России посетил
образовательный форум Машук. Там он рассказал недавно услышанную им историю
про императора Николая I.
Президент России посетил
образовательный форум "Машук". Там он рассказал недавно услышанную им историю
про императора Николая I.
На
мероприятии главе государства показали проекты фильмов о героях и истории
России. В частности, российский лидер посетил стенд "Герои нашего времени".
Один из проектов
посвящен сыну имама Шамиля, Джамалуддину, который вырос при дворе Николая I.
Владимир Путин заявил, что и сам император был неординарной личностью.
В связи с этим он пересказал историю, которую сам
недавно узнал. По словам президента, Николай I часто проезжал по маршруту
мимо одного места, где подразделение солдат было занято на хозяйственных
работах. "Он с ними здоровался: "Здорово, молодцы!". Они
ему отвечали: "Здравия желаем, Ваше императорское Величество!", —
цитирует Путина РИА Новости.
Глава государства добавил, что там же работали и провинившиеся солдаты, с
которыми здороваться было не положено. "Но Николай несколько дней ездил, потом
все-таки остановился, повернулся к ним: "Здорово, шалуны!" Таким
образом, дал и им возможность поздороваться", – рассказал с улыбкой президент
России.
Отметим, Северо-Кавказский
молодежный форум "Машук-2018" проходит с 10 по 24
августа в Пятигорске. Его цель – создание коммуникативной среды с помощью
ресурсов общественных и госструктур, бизнес-сообщества и других институтов для
поддержки молодежных инициатив, содействия самореализации молодежи, повышения
уровня ее компетенций и навыков.