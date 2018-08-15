Президент России посетил образовательный форум Машук. Там он рассказал недавно услышанную им историю про императора Николая I.

Президент России посетилобразовательный форум "Машук". Там он рассказал недавно услышанную им историюпро императора Николая I.Намероприятии главе государства показали проекты фильмов о героях и историиРоссии. В частности, российский лидер посетил стенд "Герои нашего времени".Один из проектовпосвящен сыну имама Шамиля, Джамалуддину, который вырос при дворе Николая I.Владимир Путин заявил, что и сам император был неординарной личностью.В связи с этим он пересказал историю, которую самнедавно узнал. По словам президента, Николай I часто проезжал по маршрутумимо одного места, где подразделение солдат было занято на хозяйственныхработах. "Он с ними здоровался: "Здорово, молодцы!". Ониему отвечали: "Здравия желаем, Ваше императорское Величество!", —цитирует Путина РИА Новости.Глава государства добавил, что там же работали и провинившиеся солдаты, скоторыми здороваться было не положено. "Но Николай несколько дней ездил, потомвсе-таки остановился, повернулся к ним: "Здорово, шалуны!" Такимобразом, дал и им возможность поздороваться", – рассказал с улыбкой президентРоссии.Отметим, Северо-Кавказскиймолодежный форум "Машук-2018" проходит с 10 по 24августа в Пятигорске. Его цель – создание коммуникативной среды с помощьюресурсов общественных и госструктур, бизнес-сообщества и других институтов дляподдержки молодежных инициатив, содействия самореализации молодежи, повышенияуровня ее компетенций и навыков.