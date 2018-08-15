Необходимо найти решение, которое обеспечит рост пенсий выше уровня инфляции, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, размер пенсионных выплат должен составлять не менее 40% от заработной платы. Их текущий уровень, подчеркнул законодатель, никого не устраивает.

Необходимо найти решение, которое обеспечит рост пенсий выше уровня инфляции, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По егословам, размер пенсионных выплат должен составлять не менее 40% от заработнойплаты. Их текущий уровень, подчеркнул законодатель, никого не устраивает.Вопрос совершенствования пенсионной системы нижняя палатапарламента будет обсуждать 21 августа в ходе широких парламентских слушаний."Необходимо всесторонне рассмотреть этот вопрос с участием экспертов,представителей институтов гражданского общества, делового сообщества, регионов,политических фракций Государственной думы", – сказал спикер.По его словам, для роста пенсий выше уровня инфляции, атакже для достижения размеров выплат на менее 40% от заработной платынеобходимо создать устойчивую и эффективную пенсионную систему. "Вот цельпроведения парламентско-общественных слушаний", – подчеркнул законодатель. Оннапомнил, что сбор поправок к законопроекту о настройке пенсионной системы продлитсядо 24 сентября.Вячеслав Володин подчеркнул, что эту сферу могут ожидать вбудущем большие проблемы, если не заняться решением назревших вопросов ужесейчас. "Ближайшие несколько лет пенсионная система может просуществовать внынешнем виде, но рост пенсий, который ждут наши граждане, она не обеспечит", -сказал председатель нижней палаты.Он отметил, что дыра в Пенсионном фонде (ПФ) будет современем лишь увеличиваться. Спикер напомнил, что сейчас из федеральногобюджета в ПФ перечисляется 3,336 триллиона рублей, что составляет 40% от всегообъема Фонда и 20% от расходов федерального бюджета. Тем самым закрываетсядефицит ПФ.Однако уже в ближайшем будущем средств на эти цели придетсявыделять почти в два раза больше, констатировал законодатель."Сложитсяситуация, когда Пенсионный фонд не решает задачи роста пенсий и вывода их насредний показатель 20−25 тысяч рублей, а федеральный бюджет не сможетобеспечить решение прорывных задач ни в одной из сфер – образование,здравоохранение, социальная сфера, инфраструктура", – предупредил Володин.Именно поэтому депутаты вместе с экспертами,общественниками, представителями делового сообщества обязаны изучить вопрос,выработать к 24 сентября предложения в виде поправок к законопроекту, а затем уже принимать решение, сказал Володин. "Каким онобудет, зависит от итогов парламентских слушаний", – резюмировал спикер.Напомним, что Госдума в ходе пленарного заседания 19 июляприняла в первом чтении предложенный правительством законопроект осовершенствовании пенсионного законодательства. Реализация предусмотренныхдокументом мер позволит создать условия для повышения уровня пенсий, а такжедля ежегодной индексации выплат выше уровня инфляции.Как ранее Dni.Ru, увеличение средней продолжительностижизни и спад рождаемости в 1990-е годы привели к тому, что баланс междупенсионерами и трудоспособными гражданами резко увеличился. Из-за этого вбюджете Пенсионного фонда возникла дыра, которая с каждым годом продолжаетувеличиваться. Первый заместитель руководителя комитета Госдумы по бюджету иналогам Ирина Гусева отметила, что к 2024 году для покрытия дефицитаПенсионного фонда необходимо будет выделить из бюджета как минимум пятьтриллионов рублей.