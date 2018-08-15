Улучшить ситуацию с кадрами в медучреждениях Вязниковского района. Решить эту задачу региональные власти хотят с помощью Приволжского исследовательского медуниверситета. Встреча с ректором ВУЗа на Вязниковской земле состоялась по инициативе губернатора Светланы Орловой и председателя Законодательного Собрания Владимира Киселёва.

Улучшить ситуацию с кадрами в медучреждениях Вязниковского района. Решить эту задачу региональные власти хотят с помощью Приволжского исследовательского медуниверситета. Встреча с ректором ВУЗа на Вязниковской земле состоялась по инициативе губернатора Светланы Орловой и председателя Законодательного Собрания Владимира Киселёва.Дефицит медицинских кадров в Вязниковском районе – критичен. Проблема пришла из девяностых и нулевых, когда закрывались медучреждения, врачи увольнялись и переезжали в другие регионы. Сейчас региональные власти делают все возможное, чтобы вернуть медиков в больницы и поликлиники. Соглашение с Приволжским медуниверситетом предполагает комплекс мер по привлечению молодых специалистов в Вязниковский и другие районы области.Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области: "И вот департамент здравоохранения, нижегородская академия подписали такое соглашение, в соответствии с которым мы, Владимирская область и Вязниковский район, будем направлять молодежь обучаться в медицинскую академию, а нижегородская академия, в свою очередь, будет направлять к нам уже обученных врачей для работы в здравоохранении Вязниковского района и Владимирской области в целом".Дополнительное внимание – повышению квалификации врачей. Медики смогут проходить обучение как на базе Приволжского университета, так и на местах. Участники встречи обсудили возможность открытия в нашем регионе медкафедр по наиболее востребованным специализациям. В этом году Приволжский университет получил собственную клиническую и научную базу, поэтому для владимирских медиков будут созданы все необходимые условия для обучения.Николай Карякин, ректор Приволжского исследовательского медицинского университета: "Каждый из нас хочет получать современную медицинскую помощь, а это постоянная подготовка врача. Поэтому сегодня, намечая наши шаги, мы говорили и о возможности открытия на базе ведущих учреждений Владимирской области базовых кафедр по тем основным заболеваниям, которые есть во Владимирской области. Это и есть реальные шаги, приближающие медицинскую помощь к каждому жителю".Одновременно и руководство Вязниковского района усилит работу по привлечению молодых специалистов в учреждения здравоохранения. Уже сейчас докторам здесь готовы предоставить квартиры, солидные подъёмные и комфортные условия для работы. Председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв считает, что сотрудничество с университетом и активные действия местных властей помогут в короткие сроки решить кадровую проблему в медучреждениях Вязниковского района.