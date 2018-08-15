Крокодил Гена и Чебурашка, кот Матроскин, Дядя Федор, почтальон Печкин, пес Шарик, братья Колобки – Эдуард Успенский придумал много любимых не одним поколением персонажей. И неплохо на этом всю жизнь зарабатывал. По самым скромным подсчетам, его движимое и недвижимое имущество стоит не меньше 150 миллионов рублей. И это не считая авторских прав за произведения.

Крокодил Гена и Чебурашка, кот Матроскин, Дядя Федор, почтальон Печкин, пес Шарик, братья Колобки – Эдуард Успенский придумал много любимых не одним поколением персонажей. И неплохо на этом всю жизнь зарабатывал. По самым скромным подсчетам, его движимое и недвижимое имущество стоит не меньше 150 миллионов рублей. И это не считая авторских прав за произведения.Несколько лет назад композитор Геннадий Гладков уговорил Эдуарда Успенского обзавестись домом в Анапе. Недвижимость в 700 метрах от черного моря обошлась тогда писателю в 15 миллионов рублей. Он обставил хоромы дорогой итальянской мебелью и жил там на широкую ногу. "Я же развелся! Вот деньги и появились. Раньше тратил на супругу, а теперь на себя! – хвастался он. – А вообще, это уже шестой дом, который я построил: в Москве две кооперативные квартиры, затем дом в Троицке, потом – в Переделкино и в Рузе. Я же по второй специальности строитель".Действительно, до расставания с третьей женой у Успенского был двухэтажный дом площадью в 647 кв. в подмосковном писательском поселке Переделкино, который он на свои деньги отгрохал в 2001. Но потом случилась мутная история. "Пока Успенский лечился от рака в Германии, его мупруга заложила дом в Переделкино, а деньги вложила в компанию по добыче золота, принадлежавшую ее любовнику. Но фирма обанкротилась, так что после развода жена осталась должна Успенскому восемь миллионов рублей", – рассказывала впоследствии прессе писательница Мария Арбатова.На момент развода у Успенского был еще один особняк – в дальнем Подмосковье, под Рузой, что в 100 километрах от Москвы. По его же признанию, он когда-то покупал этот дом с одной целью – чтобы иногда уезжать подальше от московской суеты. Но в итоге бывал там крайне редко. Не стоит забывать и про двухэтажный особняк с подвалом на Рублевском шоссе площадью 780 кв. м. вместе с прилегающими к нему хозпостройками. Умер же писатель в своем частном доме, площадью 1200 кв. м. в деревне Пучково, входящей в Троицкий административный округ Москвы.Его имущество теперь делят многочисленные наследники – дочь Татьяна от первого брака, дочери-двойняшки Ирина и Светлана от второго. По закону стать полноправным собственником они смогут только спустя полгода после смерти отца.