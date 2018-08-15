Роспотребнадзор подскажет. В преддверии начала учебного года в надзорном ведомстве решили открыть горячую линию. Она заработает уже с завтрашнего дня.

Роспотребнадзор подскажет. В преддверии начала учебного года в надзорном ведомстве решили открыть горячую линию. Она заработает уже с завтрашнего дня. С 10 до 12 часов можно будет обратиться за консультацией к специалисту по поводу качества и безопасности школьных товаров. В Роспотребнадзоре должны рассказать даже о гигиенических требованиях к вещам, а так же проконсультировать, что делать, если вам в руки попался некачественный товар. Телефон 8 (800)-200-05-45 или 8(4922) 45-10-70.