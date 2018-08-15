Звезда Универа продемонстрировала искрометное чувство юмора. Анастасия Самбурская выложила на своей странице в Instagram фото с резиновым парнем.

Звезда "Универа" продемонстрировала искрометное чувство юмора. Анастасия Самбурская выложила на своей странице в Instagram фото с резиновым парнем.Актрисаранее обещала не делиться в соцсетях новостями о личной жизни, но не выдержала.Новым "избранником" девушки оказался брутальный бородатый резиновый мужчина,одетый в куртку леопардовой расцветки."Мой пацанновый. Артем. Люблю его. Скоро дети родятся у нас. Резиновые утята. Какрасстанемся – сообщу. А пока принимаю поздравления", – написала актриса в своем микроблоге. Поклонники Самбурской в юмор актрисы оценили иподыграли, поздравив с возлюбленным.Вместе с тем, многие сошлисьво мнении, что резиновый мужчина совсем не пара такой красавице. "Настюша, он страшный ипо гороскопу вы не совместимы, убегай от него", "Красивая женщина, а новыйпарень стремный", "Самбуряшечка, брось его, он тебе не пара!!! Он же"рыжий", – прокомментировали пост артистки фолловеры.Ранее Настасья призналась, что уже четыре месяца не посещаласпортивный зал. Тем не менее актриса осмелилась показать снимок, гдедемонстрирует фигуру в купальнике. Она оговорилась, что из-за перерыва в спортеи пристрастия к не самой полезной еде "вид сзади противопоказан".