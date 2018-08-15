Звезда Универа продемонстрировала искрометное чувство юмора. Анастасия Самбурская выложила на своей странице в Instagram фото с резиновым парнем.
Звезда "Универа" продемонстрировала искрометное чувство юмора. Анастасия Самбурская выложила на своей странице в Instagram фото с резиновым парнем.
Актриса
ранее обещала не делиться в соцсетях новостями о личной жизни, но не выдержала.
Новым "избранником" девушки оказался брутальный бородатый резиновый мужчина,
одетый в куртку леопардовой расцветки.
"Мой пацан
новый. Артем. Люблю его. Скоро дети родятся у нас. Резиновые утята. Как
расстанемся – сообщу. А пока принимаю поздравления", – написала актриса в своем микроблоге. Поклонники Самбурской в юмор актрисы оценили и
подыграли, поздравив с возлюбленным.
Вместе с тем, многие сошлись
во мнении, что резиновый мужчина совсем не пара такой красавице. "Настюша, он страшный и
по гороскопу вы не совместимы, убегай от него", "Красивая женщина, а новый
парень стремный", "Самбуряшечка, брось его, он тебе не пара!!! Он же
"рыжий", – прокомментировали пост артистки фолловеры.
Ранее Настасья призналась, что уже четыре месяца не посещала
спортивный зал. Тем не менее актриса осмелилась показать снимок, где
демонстрирует фигуру в купальнике. Она оговорилась, что из-за перерыва в спорте
и пристрастия к не самой полезной еде "вид сзади противопоказан".