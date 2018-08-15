Сергею Прокудину-Горскому - 150 лет.

Сергею Прокудину-Горскому - 150 лет.К 155-летию автора первой многотиражной фотокарточки выпущена почтовая открытка с портретом фотографа и его известными работами.В год юбилея первооткрывателя цветной фотографии, самого именитого русского фотографа ХХ века, Сергея Михайловича Прокудина-Горского на его родине в Киржаче открыли выставку работ российских мастеров фотографии.Победившему учителю – от учеников«Первая, уникальная, перспективная» - такими эпитетами величали фотогалерею российских фотографов, работающих в разных жанрах, выступавшие на её открытии 11 августа в культурно-досуговом центре «Дом Мараева» в Киржаче.В наши дни - каждый сам себе фотограф. Но для большинства людей, увлечённых фотографией, площадкой для демонстрации работ остаётся лишь инстаграм. А как же биеннале и вернисажи для профессионалов? Об этом и задумалась команда «Киржачской типографии», и при содействии НКО «МИРНЫЙ РАССВЕТ» организовали фотовыставку имени Прокудина-Горского, пригласив фотохудожников, чьи работы могли бы вызвать зрительский интерес.В том, что настойчивый химик-исследователь (а по некоторым данным и ученик Менделеева), неутомимый путешественник, слушатель Академии художеств, ценитель музыки, сам игравший на скрипке, редактор журнала «Фотограф-любитель», изобретатель, в начале ХХ века создававший систему цветного кино, которую можно использовать в широком прокате с коммерческим успехом, человек, которому было поручена в 1914 году цензура иностранных фильмов и обучение съёмкам с аэропланов российских летчиков, родился именно на Киржачской земле, местные краеведы не сомневаются.В Киржачском историко-краеведческом и художественном музее работает экспозиция, посвященная прославленному земляку. Галерею его работ уже открыли и у дома купца Мараева. И вот – новый проект, соединяющий времена, имена, пространства.В фокусе – жизньЕсть мнение, что интернет – зло для искусства, так вот работы Прокудина-Горского получили вторую жизнь после того, как коллекция его работ из библиотеки Конгресса США в 2001г. была оцифрована, выложена в Интернет и стала культурным достоянием человечества.Прокудин-Горский создал рецепт эмульсии, обеспечивший уже в то время полную натуральность красок. Первые цветные фотографии Владимира - его авторства. Как и единственный цветной фотопортрет Льва Толстого. Тем удивительнее, что большинство работ на выставке – чёрно-белые. Но они также отображают жизнь России и её жителей.Один из инициаторов фестиваля фотографии генеральный директор ОАО «Киржачская типография» Евгений Федоров убеждён, что фестиваль просто обречён стать ежегодным, именно потому, что делает ставку на талант и увлечённость. Что свойственно и самому Фёдорову, которому на днях присвоили звание почётного гражданина Киржача и Киржачского района.До 11 сентября все желающие смогут оценить, стала ли фотография искусством. В экспозиции - заставляющие вспомнить о Дали работы Нины Ай-Артян, победителя 1-й национальной фотопремии «Лучший фотограф -2010» и фестиваля уличной фотографии 2014. Психологические портреты Юрия Шурчкова, члена Союза писателей России, пишущего под псевдонимами Юрий Шубин и Кирилл Казанцев фэнтэзи и «про шпионов». Завораживающие работы Анастасии Потехиной, дизайнера, познающего через фотографию себя:- Я боюсь делать портреты других людей. Для этого надо сначала научиться понимать их. Фотографируя себя, я словно пытаюсь узнать что-то не только о себе, но и о мире.Фотографии Анастасии – не селфи в общепринятом смысле. Это снимки-отражения, взгляд со стороны и изнутри.Эмиль Гатауллин, обладатель множества наград, чьи работы публиковали престижные издания, такие, как английский журнал Black+White Photography или немецкий GEO; как и Борис Назаренко, по роду занятий физик, а не лирик – в какой-то мере наследники Прокудина-Горского. Их стрит-фотографии и жанровые снимки – это небольшой рассказ о жизни одним кадром, что выдаёт умение видеть привычное внимательным, острым взглядом.Борис Назаренко:- У нас появился уникальный шанс – показать такие непохожие работы в одном проекте. Мы разные, но мы симпатичны и интересны друг другу. И зрители смогут увидеть это. Важно, что фестиваль посвящён Прокудину-Горскому. Это имя. Это бренд русской фотографии.Гости мероприятия, а среди них были депутаты ЗС Владимирской области и Госдумы РФ, выражали надежду, что фестиваль в уездном Киржаче станет со временем масштабным событием, считая, что история России пишется в провинции.