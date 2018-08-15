И последнее. Серебряный призер чемпионата мира в 14 лет. Ковровский бильярдист завоевал серебряную медаль на Первенстве мира среди юниоров до 19 лет. Соревнования проходили в Молдавии с 6 по 11 августа. О пути к медали расскажут мои коллеги.

И последнее. Серебряный призер чемпионата мира в 14 лет. Ковровский бильярдист завоевал серебряную медаль на Первенстве мира среди юниоров до 19 лет. Соревнования проходили в Молдавии с 6 по 11 августа. О пути к медали расскажут мои коллеги.Чемпионат только закончился, а Антон уже на очередной тренировке. В свои 14 он стал серебряным призером чемпионата мира по бильярду. В этом году соревнования проходили в Молдавии. Были представительства Украины, Белорусии, Киргизии, Грузии и России. Как признается спортсмен, выиграть помог случай.Антон Виноградов - серебряный призёр первенства мира по бильярду: "Ну соперники, если честно, самые сильные не приехали, это Балов Артем и Абрамов Иосиф. Обычно они первые места занимали в таких турнирах, но все равно были сильные соперники. Из Украины и России, а из других там очень мало ребят, да и уровень не тот, мне кажется".Раньше тренировался чаще, признается Антон, сейчас больше отдыхает. Но тренировки проходят стабильно раз в неделю. С кием в руках с 7 лет - это у них семейное. Папа - тренер сборной области. Старший брат - тоже чемпион, поэтому вопросов с выбором секций не стояло никогда. Сам папа, Максим Виноградов, считает, что Антон мог выиграть и золото, но....Максим Виноградов, старший тренер сборной области по бильярду: "Просто не хватило сил человеку, концентрация у него была не на полном, не 100% концентрация на следующий день была, он не видел резку, ну и проснулся рано в 5 утра, от нервов не мог уснуть, т. е. в результате этого все так сложилось".В копилке наших бильярдистов только за этот год 10 медалей. Владимирская федерация бильярда - вторая по результативности в медальном зачете среди молодежи в России. Тем не менее, по-прежнему остро стоит вопрос места для тренировок.Андрей Степаненков, президент областной федерации бильярдного спорта: "Мы, к сожалению, переезжаем из одного клуба в другой, но тем не менее, это же все равно коммерческие предприятия, и дети вынуждены платить деньги за аренду столов. Надо чтобы дети не платили деньги; когда будет школа, дети не будут платить деньги".Спортсменам расслабляться некогда, ведь уже через неделю их ждут очередные соревнования. Командный кубок России среди юниоров пройдет в этом году в Воронеже.