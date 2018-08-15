Известный музыкант оформил развод с женой Еленой Мозговой, более известной как Матильда. Во избежание слухов она продемонстрировала в Instagram свидетельство о расторжении брака.

Известный музыкант оформил развод с женойЕленой Мозговой, более известной как Матильда. Во избежание слухов она продемонстрировалав Instagram свидетельство орасторжении брака."Официальное. Чтобыпрекратить все дурные домыслы и слухи. Раздел имущества произошел по обоюдномусогласию. Наш брак официально расторгнут. Прошу уважать чужую личную жизнь", —написала Матильда вStories. Кстати, Сергей Шнуров пока непрокомментировал развод.В законном браке супругипрожили восемь лет. Слухи об их расставании появились в СМИ недавно. Такжеговорилось о возможных спорах Шнурова и Матильды по поводу совместно нажитого имущества. Теперь экс-супруга музыканта сообщила, что никаких конфликтов из-за недвижимости и денег у них не возникло.Напомним, лидергруппы "Ленинград" сообщил о грядущем разводе в мае 2018 года. Истинные причинырасставания он пояснять не стал, но позже намекнул, что разрыв произошелиз-за его измен.Напомним, в многочисленных интервью музыкант признавался, что женаизменила его жизнь, заставив отказаться от многих вредных привычек. СамаМатильда отмечала, что Шнуров не всегда был ей верен.Как писали Dni.Ru,друг певца Стас Барецкий ранее признавался, что Шнуров уже нашел себе новую пассию,но ее имя пока оставил в секрете.