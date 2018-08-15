Известный музыкант оформил развод с женой Еленой Мозговой, более известной как Матильда. Во избежание слухов она продемонстрировала в Instagram свидетельство о расторжении брака.

Известный музыкант оформил развод с женойЕленой Мозговой, более известной как Матильда. Во избежание слухов она продемонстрировалав Instagram свидетельство орасторжении брака."Официальное. Чтобыпрекратить все дурные домыслы и слухи. Раздел имущества произошел по обоюдномусогласию. Наш брак официально расторгнут. Прошу уважать чужую личную жизнь", —поделилась Матильда в сторис. Кстати, Сергей Шнуров пока никак непрокомментировал развод.В законном браке супругипрожили восемь лет. Слухи о расставании пары появились в СМИ недавно. Такжеговорилось о возможных спорах Шнурова и Матильды за совместно нажитоеимущество. Теперь экс-супруга музыканта сообщила, что никаких конфликтов поповоду недвижимости и денег у них не возникло.Напомним, что лидергруппы "Ленинград" сообщил о грядущем разводе в мае 2018 года. Истинные причинырасставания он пояснять не стал, но позже намекнул на то, что разрыв произошелиз-за его измен.Напомним, в многочисленных интервью музыкант признавался, что женаизменила его жизнь, заставив отказаться от многих вредных привычек. СамаМатильда отмечала, что Шнуров не всегда был ей верен.Как писали Dni.Ru,друг певца Стас Барецкий ранее признавался, что Шнуров уже нашел себе новую пассию,но ее имя пока оставил в секрете.