Известный музыкант оформил развод с женой
Еленой Мозговой, более известной как Матильда. Во избежание слухов она продемонстрировала
в Instagram свидетельство о
расторжении брака.
Известный музыкант оформил развод с женой
Еленой Мозговой, более известной как Матильда. Во избежание слухов она продемонстрировала
в Instagram свидетельство о
расторжении брака.
"Официальное. Чтобы
прекратить все дурные домыслы и слухи. Раздел имущества произошел по обоюдному
согласию. Наш брак официально расторгнут. Прошу уважать чужую личную жизнь", —
поделилась Матильда в сторис. Кстати, Сергей Шнуров пока никак не
прокомментировал развод.
В законном браке супруги
прожили восемь лет. Слухи о расставании пары появились в СМИ недавно. Также
говорилось о возможных спорах Шнурова и Матильды за совместно нажитое
имущество. Теперь экс-супруга музыканта сообщила, что никаких конфликтов по
поводу недвижимости и денег у них не возникло.
Напомним, что лидер
группы "Ленинград" сообщил о грядущем разводе в мае 2018 года. Истинные причины
расставания он пояснять не стал, но позже намекнул на то, что разрыв произошел
из-за его измен.
Напомним, в многочисленных интервью музыкант признавался, что жена
изменила его жизнь, заставив отказаться от многих вредных привычек. Сама
Матильда отмечала, что Шнуров не всегда был ей верен.
Как писали Dni.Ru,
друг певца Стас Барецкий ранее признавался, что Шнуров уже нашел себе новую пассию,
но ее имя пока оставил в секрете.