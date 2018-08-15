Два мэтра российской журналистики снова сцепились в соцсетях. Острый на язык Сергей Доренко повздорил с тяжеловесом Владимиром Соловьевым.

Два мэтра российской журналистики снова сцепились в соцсетях.Острый на язык Сергей Доренко повздорил с тяжеловесом Владимиром Соловьевым.Главный редактор радио "Говорит Москва" Сергей Доренко вгостях у Юрия Дудя рассказал о своей встрече с Соловьевым на телевидении.Телеведущий пригласил главреда на передачу, в конце которой присвоил себезвание телекиллера. По словам Доренко, Соловьев сказал ему: "Ты понял, чтонастоящий телекиллер я, а не ты".По заверению Доренко, он и не претендовал на подобное звание,хотя в народе его именно так и называют после знаменитых телепрограмм с жесткойкритикой Юрия Лужкова и Евгения Примакова.Побывав у Дудя, Доренко продолжил заочную полемику сСоловьевым у себя в Twitter.Назвав ведущего канала "Россия" хлопотливой тетенькой, телекиллер ссарказмом припомнил обсуждение уровнятестостерона в своем организме. Первый же комментарий под этим твиттом написал ВладимирСоловьев. "Совсем ты головой поехал", – лаконично ответил коллегежурналист.Это далеко не первый заочный спор двух ведущих. У себя нарадио Доренко называл Соловьева графоманом за его очередную книгу Соловьев вответ указывал на низкие рейтинги радиостанции "Говорит Москва",обвиняя ее главного редактора в зависти к своему успеху на телевидении.Побывал Соловьев и "обидчивой тетенькой в вязанной кофте".Так Доренко назвал телеведущего после знаменитого инцидента с "соловьинымпометом". Автором этого выражения был Иван Ургант, предложивший новое название дляпрограммы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".Последнийпринял шутку близко к сердцу, обвинив Урганта в переходе всех возможных границ и работе на украинский сайт "Миротворец".