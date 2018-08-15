Два мэтра российской журналистики снова сцепились в соцсетях.
Острый на язык Сергей Доренко повздорил с тяжеловесом Владимиром Соловьевым.
Два мэтра российской журналистики снова сцепились в соцсетях.
Острый на язык Сергей Доренко повздорил с тяжеловесом Владимиром Соловьевым.
Главный редактор радио "Говорит Москва" Сергей Доренко в
гостях у Юрия Дудя рассказал о своей встрече с Соловьевым на телевидении.
Телеведущий пригласил главреда на передачу, в конце которой присвоил себе
звание телекиллера. По словам Доренко, Соловьев сказал ему: "Ты понял, что
настоящий телекиллер я, а не ты".
По заверению Доренко, он и не претендовал на подобное звание,
хотя в народе его именно так и называют после знаменитых телепрограмм с жесткой
критикой Юрия Лужкова и Евгения Примакова.
Побывав у Дудя, Доренко продолжил заочную полемику с
Соловьевым у себя в Twitter.
Назвав ведущего канала "Россия" хлопотливой тетенькой, телекиллер с
сарказмом припомнил обсуждение уровня
тестостерона в своем организме. Первый же комментарий под этим твиттом написал Владимир
Соловьев. "Совсем ты головой поехал", – лаконично ответил коллеге
журналист.
Это далеко не первый заочный спор двух ведущих. У себя на
радио Доренко называл Соловьева графоманом за его очередную книгу Соловьев в
ответ указывал на низкие рейтинги радиостанции "Говорит Москва",
обвиняя ее главного редактора в зависти к своему успеху на телевидении.
Побывал Соловьев и "обидчивой тетенькой в вязанной кофте".
Так Доренко назвал телеведущего после знаменитого инцидента с "соловьиным
пометом". Автором этого выражения был Иван Ургант, предложивший новое название для
программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".
Последний
принял шутку близко к сердцу, обвинив Урганта в переходе всех возможных границ и работе на украинский сайт "Миротворец".